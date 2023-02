Prévisions météo au Royaume-Uni: une explosion glacée de -3 ° C apporte du brouillard verglaçant et du givre en début de semaine froid

Une explosion glaciale est prévue pour amener le brouillard verglaçant et le gel et les températures à -3 ° C dans un début de semaine froid.

Les Britanniques sont préparés à des températures inférieures à zéro et à des conditions de gel alors que les prévisionnistes avertissent d’une vague de froid à venir.

Les Britanniques se préparent à des températures inférieures à zéro cette semaine Crédit : LNP

Du brouillard verglaçant et du gel sont attendus pour une grande partie du Royaume-Uni d’ici le milieu de la semaine 1 crédit

Un avertissement jaune pour le vent en Écosse pourrait perturber les voyages mercredi Crédit : LNP

Le mercure devrait chuter jusqu’à -3 ° C à Chard, Somerset tôt mercredi matin.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a émis un avertissement sur les “graves conséquences” que le temps froid de cette semaine pourrait avoir sur la santé des personnes vulnérables.

Un avertissement météo jaune pour le vent est en place mercredi dans le nord-ouest de l’Écosse alors que des rafales pouvant atteindre 56 mph frappent la côte.

L’avertissement dure de midi à 18 heures, avec des perturbations de voyage et des annulations d’avions et de ferries “probables”.

Les communautés côtières pourraient également être affectées par les embruns et les grosses vagues.

Selon le Met Office, les périodes claires d’aujourd’hui devraient entraîner un gel et un brouillard verglaçant généralisés dans les régions du sud, tandis que la pluie et les vents violents soufflent sur le nord-ouest.

D’autres régions devraient connaître un temps nuageux mais sec demain.

Au milieu de la semaine, des conditions sèches sont prévues, bien que l’Agence pour l’environnement ait encore 12 alertes d’inondation actives, ce qui signifie que des inondations sont possibles.

Celles-ci sont largement concentrées dans les zones méridionales et liées aux inondations des eaux souterraines, où le sol ne peut plus absorber d’eau et les précipitations se déposent donc à la surface.

Les températures diurnes devraient osciller au-dessus de zéro, avec des maximums jusqu’à 10 ° C dans certaines parties du nord de l’Écosse d’ici vendredi.

Mercredi devrait être le jour le plus froid, avec un minimum de -3 ° C accompagné d’une couverture de gel dans le sud, les Midlands et dans certaines parties du nord-ouest.

Le météorologue du Met Office, Dan Stroud, a déclaré à la fin de la semaine dernière: “Nous nous attendons à ce qu’un front froid coule vers le sud au cours de samedi et cela va vraiment aider à dégager les nuages.

“Cela va permettre aux températures nocturnes de descendre en dessous de zéro et nous verrons probablement un risque croissant de gel nocturne alors que nous entrons dans la première partie de la semaine prochaine.

“Enveloppez-vous chaudement et fermez vos rideaux le soir pour garder la chaleur.”

L’UKSHA a conseillé que si les gens ne peuvent pas chauffer toute leur maison, ils doivent chauffer le salon pendant la journée et la chambre juste avant d’aller dormir.

L’UKHSA a émis un avertissement concernant les effets du froid sur les personnes vulnérables Crédit : LNP

Malgré le froid, les conditions devraient rester sèches pour la plupart Crédit : Reuters