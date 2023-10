Prévisions météo au Royaume-Uni : une carte révèle où la neige tombera dans quelques jours seulement – ​​alors que les Britanniques font face à 2 jours d’avertissements de pluie jaune

Une MAP a révélé où la neige tombera dans quelques jours, alors que les Britanniques sont confrontés à deux jours d’avertissements de pluie jaune.

Plus tôt cette semaine, le Royaume-Uni a connu la fin d’une période de temps anormalement chaud pour le mois d’octobre.

Une carte révèle où la neige tombera dans quelques jours Crédit : graphiques wx

Un peu de neige est probable sur les montagnes écossaises samedi Crédit : Northpix

Les prévisionnistes estiment désormais que de fortes pluies sont probables pour le reste de la semaine, avant que le temps ne devienne beaucoup plus frais d’ici le week-end.

Les pluies les plus fortes devraient tomber aujourd’hui sur le Pays de Galles et le sud de l’Angleterre.

Certaines régions du centre et du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles seront également confrontées à une journée très humide vendredi.

Plus au nord, il y aura du soleil, mais aussi quelques averses, qui deviendront plus fortes et plus fréquentes en fin de semaine.

Alors que des conditions plus froides s’établissent depuis le nord, de la neige est probable sur les montagnes écossaises samedi.

Toutes les régions du Royaume-Uni deviendront beaucoup plus fraîches ce week-end, avec des températures diurnes potentiellement jusqu’à 10 °C plus froides qu’en début de semaine dans le sud de l’Angleterre.

Les premières gelées nocturnes généralisées de la saison sont également probables dans de nombreuses régions du centre et du nord au cours du week-end.

Brent Walker, météorologue en chef adjoint du Met Office, a déclaré : « Alors que nous nous dirigeons vers la seconde moitié de cette semaine, l’air froid se déplacera vers le sud à travers le pays et il y a un risque que des averses sur les montagnes d’Écosse deviennent hivernales.

« D’ici le week-end, nous nous attendons à ce que toutes les régions du Royaume-Uni soient dans une masse d’air froid et des gelées nocturnes sont possibles.

« Alors que les hautes pressions continuent de dominer notre temps au début de la semaine prochaine, le début sera largement beau, calme et frais pendant la journée, avec des nuits froides et un risque de gel de l’air rural par endroits.

« Toute brume ou brouillard matinal devrait se dissiper rapidement et il pourrait parfois y avoir quelques averses autour de certaines côtes. »

Le Met Office a publié un avertissement météo jaune concernant de fortes pluies dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne qui durera jusqu’à vendredi.

Il a prévenu qu’il y aurait probablement « des inondations dans quelques maisons et entreprises ».

Les prévisionnistes ont ajouté : « De fortes pluies occasionnelles atteindront le sud-ouest de la Grande-Bretagne jeudi soir, puis se propageront vendredi sur une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles ».

Les fortes pluies de jeudi et vendredi ont déclenché des avertissements météorologiques jaunes.