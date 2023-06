Prévisions météo au Royaume-Uni: Nouvel avertissement d’orage jaune émis par le Met Office alors que les Britanniques se préparent à des conditions sauvages

Les BRITS ont été avertis d’un chaos potentiel alors que des orages devraient frapper le Royaume-Uni aujourd’hui.

Le Met Office a émis les deux avertissements météorologiques jaunes pour les orages cet après-midi.

Il y a deux avertissements d’orage jaunes en place à travers le Royaume-Uni aujourd’hui Crédit : Getty

Ceux de Nottingham, Manchester et Newcastle peuvent s’attendre à un temps orageux à partir de 13 heures. Crédit : METOFFICE

Le Met Office a mis en garde contre des inondations potentielles, des perturbations de voyage et des coupures de courant Crédit : Getty

Des alertes sont en place pour ceux de Nottingham, Manchester et Newcastle, car des pluies torrentielles, de la grêle, des éclairs et des vents à grande vitesse devraient frapper les Britanniques à partir de 13 heures.

Des régions aussi éloignées au nord qu’Aberdeen devraient également connaître des conditions humides et sauvages, alors qu’elles se déplacent vers le nord après Édimbourg et l’ouest de l’Écosse.

Une déclaration publiée par les météorologues du Met disait: « Les orages qui se développent dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse peuvent provoquer des perturbations et des inondations localisées dimanche après-midi et soir. »

Les Britanniques pourraient faire face à des inondations, à des dommages matériels et à des perturbations de voyage pendant le passage des tempêtes.

Les personnes concernées peuvent s’attendre à ce que l’avertissement reste en place jusqu’à 21 heures ce soir.

Un deuxième avertissement couvrant Belfast et de grandes parties de l’Irlande du Nord a également été émis.

L’alerte est en place de 14h à 19h ce soir.

Cela survient après que la majeure partie du Royaume-Uni a reçu un avertissement sanitaire au milieu d’un temps plus chaud ce week-end.

Les responsables ont averti que les services essentiels pourraient être mis à rude épreuve par le temps chaud de vendredi à lundi.

L’alerte jaune couvre les East Midlands, les West Midlands, le Sud-Est, le Sud-Ouest, l’Est de l’Angleterre, Londres, le Yorkshire et le Humber, ont déclaré l’Agence britannique de sécurité sanitaire et le Met Office.

Il est entré en vigueur à 9 heures du matin le 23 juin et expire à la même heure le 26 juin.