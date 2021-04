Y aura-t-il une mini-onde thermique la semaine prochaine?

Les Britanniques devraient se prélasser dans une mini-vague de chaleur la semaine prochaine, après un week-end frais avec des averses hivernales, du grésil et de la neige.

Les amateurs de pub pourront profiter du soleil dans les jardins en plein air du Royaume-Uni lundi après quatre mois.

Lundi, les températures atteindront entre 5 ° C et 10 ° C, atteignant un maximum de 12 ° C dans certaines régions du Royaume-Uni. Bien qu’il fasse encore frais et frais, la journée sera probablement claire et sèche car l’hospitalité en plein air, les coiffeurs et les magasins ouvriront pour la première fois en quatre mois.