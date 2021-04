Les graphiques METEO révèlent que la Grande-Bretagne devrait profiter du soleil de 18 ° C plus tard ce mois-ci.

Une vague de temps chaud devrait frapper le 26 avril, le sud-est ressentant les températures les plus élevées.

Hier, les gens ont apprécié la mer et le sable de la plage de Bournemouth Crédit: © Graham Hunt

C’était tout sourire pour Raich Keene et Jack Porter et leur chiot à Carbis Bay, Cornwall Crédit: Alamy

Le nord du pays ressentira encore la chaleur, avec une poussée de mercure à 15 ° C.

WXCharts montre une augmentation de 4C au-dessus de ce qui est généralement attendu pour cette période de l’année.

Le graphique des anomalies de température montre que le pays devient rouge grâce aux températures grillées.

Selon les graphiques, l’Écosse et le nord-est de l’Angleterre connaîtront une augmentation de 6 ° C par rapport aux températures habituelles de fin avril.

D’ici le 27 avril, le temps devrait devenir encore plus chaud avec des températures de 18 ° C dans le sud-est.

Une vague de températures chaudes fait son chemin vers le Royaume-Uni Crédits: WXCharts

Selon les prévisions à long terme du Met Office du 19 au 28 avril, les flambées de pluie s’atténueront avant que les périodes de sécheresse ne frappent le pays.

« Nuageux et venteux à travers l’Irlande du Nord et l’Écosse avec des flambées de pluie jusqu’à lundi, se propageant plus tard brièvement au Pays de Galles, au sud-ouest et au nord de l’Angleterre », ont déclaré les prévisionnistes.

«Plus au sud-est, il restera probablement plus sec et plus lumineux avec une nuit froide.

« Les flambées de pluie dans le nord et l’ouest vont probablement s’atténuer alors que la haute pression redeviendra plus largement établie. »

Le Met Office a déclaré: «Cela apportera beaucoup de temps sec et lumineux avec des périodes ensoleillées et des températures diurnes autour de la moyenne, mais froides la nuit avec le risque de gelées nocturnes et la possibilité de plaques de brouillard.

« Il y a un risque que des pluies et des vents forts se produisent parfois vers le nord-ouest du Royaume-Uni avec la possibilité que ces conditions instables se propagent brièvement vers le sud-est. »

Le temps plus chaud sera accueilli avec des bras de bienvenue par les propriétaires de pubs ainsi que par les chefs de barbecue amateurs alors que les restrictions relatives aux coronavirus s’atténuent dans toute l’Angleterre.

Un homme sur un scooter passe par une avenue de fleur de printemps à Hove Park, Brighton

Lever du soleil sur Gravesend Reach, près de l’estuaire de la Tamise, ville de Gravesend dans le Kent

Cette semaine, l’hospitalité a été autorisée à rouvrir après avoir été fermée pendant des mois pendant le verrouillage.

Des Britanniques ont été vus dans des cafés en plein air, des bars en plein air et des restaurants à travers le pays malgré les températures froides – certaines personnes bravant même la neige abondante pour déguster une pinte.

Des copains ont renversé des pintes sur des transats au Cat and Fiddle Inn à Macclesfield, Cheshire, entouré d’un sol enneigé.

Et des groupes d’amis se sont retrouvés dans les pubs de Newcastle, Huddersfield et Portsmouth, enveloppés dans des manteaux, des écharpes et des chapeaux en laine.

Le temps devrait rester froid pour le reste de la semaine, atteignant des sommets de seulement 15 d’ici dimanche.

Les prévisionnistes de la BBC ont déclaré que la fin de ce mois et le début du mois de mai devraient être caractérisés par des conditions plus chaudes et plus stables.

Ils ont déclaré: «La fin d’avril et la première partie de mai seront à la merci de la haute pression qui devrait souvent se retrouver au nord ou à l’ouest, et de la basse pression au sud près de l’Espagne.

«Le Royaume-Uni sera pris entre ces deux systèmes de pression à grande échelle, donc nous continuerons probablement à voir des conditions météorologiques changeantes.

Coucher de soleil sur une mer de colza jaune près de Dortchester dans le Dorset Crédit: Steve Hogan / pictureexclusive.com