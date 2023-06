Prévisions météo au Royaume-Uni: les Britanniques seront fouettés par des averses orageuses dans des conditions humides – mais le soleil n’est pas loin

Les BRITS devraient être fouettés par des averses orageuses aujourd’hui avec des conditions humides qui se profilent – mais le soleil n’est pas loin.

Le Met Office prédit que ce sera un week-end collant pour beaucoup, le temps chaud devant être accompagné de pluie.

Les Britanniques devraient être fouettés par des averses orageuses aujourd’hui – comme ils l’étaient à Northwich, Cheshire, jeudi 1 crédit

Mais, le soleil est au rendez-vous et beaucoup pourront en profiter, comme certains l’ont fait à Bournemouth Crédit : BNPS

Les prévisionnistes disent que le temps humide est susceptible de tremper l’Irlande du Nord et l’Écosse aujourd’hui, avec également un risque de tonnerre.

Le reste du Royaume-Uni devrait profiter de la douce chaleur.

Le Met a déclaré: « Des épidémies de pluie se poursuivent vers le nord-est à travers l’Irlande du Nord et l’Écosse, avec quelques averses orageuses.

« Sec avec des périodes de soleil brumeux à travers l’Angleterre et le Pays de Galles. Très chaud et humide, surtout dans le sud-est. »

Au fil de la journée, les averses devraient s’atténuer dans le nord et l’ouest, mais le prévisionniste a déclaré qu’il y avait une possibilité de conditions plus orageuses dans l’extrême nord-est.

Une forte brise est susceptible de se former, mais partout ailleurs dans le pays, vous pouvez profiter du temps sec avec des passages clairs.

Le temps plus chaud restera pour demain dans certaines parties du Royaume-Uni.

Le Met a déclaré: « Il reste chaud dans le sud-est dimanche, mais la pluie dans l’ouest, localement forte et orageuse, se propagera vers l’est et apportera des conditions plus fraîches dans la soirée. »

Les jours à venir seront à peu près les mêmes – avec des températures qui devraient baisser.

Le soleil brillera principalement jusqu’à mercredi, avec des averses éparses.

Le temps plus chaud fait suite aux avertissements jaunes d’orage ces derniers jours.

Les averses devaient provoquer des perturbations et des inondations potentielles jeudi après-midi.

Cela s’est produit alors que l’Agence britannique de sécurité sanitaire, en collaboration avec le Met Office, a émis une alerte jaune à la chaleur et à la santé pour sept régions d’Angleterre de 9 heures du matin hier à 9 heures du matin lundi.

Les régions incluses sont Londres, le Sud-Est, le Sud-Ouest, les Midlands de l’Est, les Midlands de l’Ouest, l’Est de l’Angleterre et le Yorkshire et le Humber.

Le Dr Agostinho Sousa, responsable des événements extrêmes et de la protection de la santé à l’UKHSA, a déclaré: « Cette alerte chaleur-santé signifie que dans les prochains jours, nous connaîtrons probablement une autre période prolongée de temps chaud, il est donc important que tout le monde prenne des précautions raisonnables tout en profitant du soleil.

« Les températures prévues cette semaine pourraient principalement affecter les personnes de plus de 65 ans ou celles ayant des problèmes de santé préexistants.

« Si vous avez des amis, de la famille ou des voisins plus vulnérables, il est important de les surveiller et de vous assurer qu’ils sont au courant des prévisions et qu’ils suivent les conseils nécessaires. »