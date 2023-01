Prévisions météo au Royaume-Uni: les Britanniques seront fouettés par de fortes pluies et de violents coups de vent aujourd’hui – mais ce sera un début de semaine ensoleillé

BRITS devrait être fouetté par de fortes pluies et de violents coups de vent aujourd’hui – mais les prévisionnistes promettent que le soleil est en route.

Il y aura un début de journée nuageux et brumeux, mais cela se lèvera et se dégagera pour révéler des périodes ensoleillées.

Les Britanniques devraient se préparer à de fortes pluies aujourd’hui Crédit : Getty

Les avertissements d’inondation sont en place Crédit : Getty

Mais tout au long de la journée, une menace de coups de vent et une bande de nuages ​​et de pluie se dirigeront vers le sud-est avant de se dégager pour révéler des averses venteuses.

Pendant ce temps, des alertes aux inondations sont en place après de fortes pluies plus tôt dans la semaine.

L’Agence pour l’environnement a mis en place un total de 34 alertes ou avertissements d’inondation.

Parmi ceux-ci, neuf sont des avertissements d’inondation, ce qui signifie que des inondations sont attendues, et 25 sont des alertes d’inondation, ce qui signifie qu’elles sont possibles.

Le météorologue rencontré Alex Burkhill a ajouté: “La journée pourrait voir des températures élevées, avec 12C ou 13C dans certaines parties de l’Écosse, ce qui est inhabituel pour janvier.

“Des vents violents et de violents coups de vent sont attendus lundi, tandis que mardi et mercredi pourraient être très venteux en Écosse et dans le Nord.

“Les vents ne sont pas inhabituels à cette période de l’année mais pourraient être potentiellement perturbateurs.”

Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles car le soleil devrait apparaître lundi.

Le Met Office dit qu’il y aura “plus de luminosité et d’ensoleillement que ces derniers jours”.