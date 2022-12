Prévisions météo au Royaume-Uni – Les Britanniques seront battus par quatre pouces de neige en HEURES alors que le froid de -10 ° C rend le Royaume-Uni plus froid que l’ISLANDE

Les BRITS devraient être battus par quatre pouces de neige avec des températures descendant jusqu’à -10 dans les prochains jours.

Cela signifie que le Royaume-Uni sera plus froid que l’Islande et les prévisionnistes avertissent que les gens doivent se préparer à des conditions extrêmes.

Les enfants construisent un bonhomme de neige après la première chute de neige importante dans le Cheshire cet hiver plus tôt dans la journée Crédit : Getty

Une femme se fraye un chemin à travers une rafale de neige à Northwich Crédit : Getty

Un avertissement jaune du Met Office pour la neige et la glace est en place pour une grande partie de l’Écosse ainsi que pour certaines parties de l’Irlande du Nord, du Pays de Galles et du sud-ouest de l’Angleterre jusqu’à 12 heures dimanche.

Dimanche et lundi, un autre avertissement de neige et de glace pour la majeure partie de Londres et une partie du sud-est de l’Angleterre entre en vigueur dimanche à 9 heures du matin pendant 24 heures.

Le Met Office a déclaré que les conditions pourraient entraîner davantage de perturbations des déplacements, en particulier lundi matin, et une petite chance que certaines communautés rurales soient coupées ainsi qu’une possibilité de coupures de courant et de couverture de téléphonie mobile affectées.

Ailleurs, l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a envoyé une alerte par temps froid de niveau trois couvrant l’Angleterre jusqu’à vendredi après avoir prolongé l’alerte à partir de lundi.

Les prévisionnistes conseillent aux gens de “se tenir au courant des dernières prévisions, et si vous voyagez, planifiez soigneusement votre itinéraire, prenez des précautions supplémentaires et accordez-vous plus de temps pour voyager car les routes seront glissantes et il y aura beaucoup de gel autour de l’endroit.”

Cela survient après que les températures ont chuté pendant la nuit à moins 9,2 ° C à Eskdalemuir en Écosse.

Au cours des deux prochains jours, le mercure devrait encore baisser – la météorologie pensant qu’il pourrait atteindre -10 ° C.

Cela signifie que le Royaume-Uni sera plus froid que l’Islande – qui est actuellement traitée à des températures de -4°C.

Ailleurs, l’UKHSA conseille aux gens de faire attention aux amis et à la famille vulnérables au froid et de s’assurer qu’ils ont accès à des aliments et des boissons chauds, ajoutant que les gens devraient maintenir des températures intérieures d’au moins 18 ° C.

Le Dr Agostinho Sousa, consultant en médecine de santé publique à l’UKHSA, a déclaré: “Le temps froid peut avoir de graves conséquences pour la santé et les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires peuvent être particulièrement à risque.

“Si vous avez une condition médicale préexistante, vous devez chauffer votre maison à une température confortable pour vous.

“Dans les pièces que vous utilisez le plus, comme le salon ou la chambre, essayez de les chauffer à au moins 18 °C si vous le pouvez. Gardez les fenêtres de votre chambre fermées la nuit. Porter plusieurs couches de vêtements vous gardera plus chaud qu’une couche plus épaisse.”

Darren Clark, responsable de la résilience aux intempéries chez National Highways, a déclaré que les graviers seraient là pour garder les autoroutes et les principales routes A ouvertes.

Il a déclaré: “National Highways s’engage à traiter chaque route qui doit être traitée – chaque fois que cela est nécessaire.”

Pendant ce temps, Rod Dennis, porte-parole du RAC, a conseillé aux conducteurs d’être vigilants et a suggéré aux fans de football de laisser leur voiture à la maison et de marcher à pied s’ils partent pour regarder l’Angleterre affronter la France en quart de finale de la Coupe du monde.

Il a déclaré: “Le grand gel se poursuit aujourd’hui et ceux qui partent sur les routes doivent être attentifs au risque de verglas, en particulier dans le sud et l’ouest du Royaume-Uni qui sont couverts par des avertissements météorologiques.

“Laisser la voiture à la maison et aller à pied pour regarder le match est peut-être le plus logique – et surtout si les gens prévoient de boire de l’alcool pendant que l’Angleterre joue contre la France.

“Hier a été une journée exceptionnellement chargée pour les pannes, avec l’équivalent d’environ 400 conducteurs en panne toutes les heures – similaire à ce à quoi nous nous attendions un lundi de décembre.”