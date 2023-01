Prévisions météo au Royaume-Uni: les Britanniques se réveillent avec une matinée glaciale de -6 ° C et il y a une nuit froide à venir – mais le soleil est en route

Les BRITS se sont réveillés avec un début de week-end glacial alors que les températures ont chuté à -6 ° C pendant la nuit.

Une autre nuit froide est prévue ce soir, mais les prévisionnistes disent que le soleil est en route

Les Britanniques se sont réveillés par une matinée glaciale après que les températures ont chuté à -6 ° C pendant la nuit Crédit : Alamy

Le brouillard verglaçant a fait descendre le mercure sous le point de congélation et une autre nuit froide est attendue Crédit : Alamy

Le brouillard verglaçant a fait chuter le mercure avant le week-end, mais les choses devraient s’éclaircir un peu.

Le Met Office s’attend à un mélange de bruine et de soleil aujourd’hui avant que les températures ne chutent à nouveau.

Alex Deakin, un prévisionniste au Met, a déclaré: “En plus du gel dans le sud, il pourrait également y avoir des plaques de brouillard qui pourraient persister jusqu’à samedi matin et, à mesure que le temps humide se dissipera, il pourrait y avoir des poches de gel trop à travers certaines parties de l’Écosse se développent.

“Ainsi, les températures chutent vraiment dans le sud et l’extrême nord jusqu’au point de congélation, et dans les zones rurales, et en fait bien en dessous dans certaines parties du sud, elles pourraient descendre jusqu’à -4 ° C à -6 ° C, mais dans la bande centrale où il y a les températures des nuages ​​se maintiennent généralement au-dessus du point de congélation.”

Cependant, au-delà d’aujourd’hui, les périodes ensoleillées devraient céder la place à une bande de fortes pluies provenant de l’Atlantique.

L’Agence pour l’environnement a mis en place un total de 36 alertes ou avertissements d’inondation.

Parmi ceux-ci, neuf sont des avertissements d’inondation, ce qui signifie que des inondations sont attendues, et 27 sont des alertes d’inondation, ce qui signifie qu’elles sont possibles.

Les avertissements d’inondation couvrent des zones allant de la vallée d’Ebble dans le Wiltshire à la vallée de Tarrant dans le Dorset.

Les précipitations prévues combinées à un sol déjà gorgé d’eau devraient provoquer une inondation des eaux souterraines, où l’eau n’est pas absorbée par le sol et les flaques à la surface.

Les pluies les plus fortes sont attendues dans l’ouest de l’Écosse demain après-midi, avec jusqu’à 8 mm tombant par heure dans certaines régions.

Cela devrait être accompagné de vents violents, atteignant jusqu’à 53 mph dans les Shetland.

Une bande de temps humide devrait ensuite balayer de l’ouest tout au long de l’après-midi, inondant le nord-ouest et le nord-est.

Dans la soirée, il devrait imprégner Manchester et une grande partie du Pays de Galles, avant de commencer à se dissiper.

Cependant, le sud du Pays de Galles et le sud-ouest devraient encore voir des averses aux premières heures de lundi matin.

Le temps humide devrait se déplacer au large de la côte sud lundi matin, avant qu’une nouvelle vague de pluie ne frappe à nouveau l’Irlande du Nord et l’ouest de l’Écosse dans l’après-midi.

La majeure partie du pays devrait ensuite voir de fortes averses tout au long de mardi, laissant place à un temps instable plus tard dans la semaine.

Les prévisions du Met Office du lundi au mercredi se lisent comme suit : “Instable avec de la pluie ou des averses, principalement dans le Nord tandis que le Sud voit davantage de temps sec. Souvent venteux, surtout à travers l’Écosse mardi. Généralement doux.”

Le météorologue rencontré Alex Burkhill a ajouté: “La journée de demain pourrait voir des températures élevées, avec 12 ° C ou 13 ° C dans certaines parties de l’Écosse, ce qui est inhabituel pour janvier.

Des vents violents et de violents coups de vent sont attendus lundi, tandis que mardi et mercredi pourraient être très venteux en Écosse et dans le Nord. Les vents ne sont pas inhabituels à cette période de l’année mais pourraient être potentiellement perturbateurs.”

Des périodes ensoleillées sont attendues dans la plupart des régions entre les frissons nocturnes Crédit : PA

Cependant, ceux-ci devraient céder la place à de fortes pluies la semaine prochaine Crédit : LNP