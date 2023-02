Prévisions météo au Royaume-Uni: les Britanniques profiteront de conditions chaudes avec des périodes de soleil radieux alors que le gel de février touche à sa fin

Les BRITS devraient profiter d’un temps chaud avec des périodes de soleil radieux alors que le gel de février touche à sa fin.

Le Met Office a déclaré que ce week-end et le début de la semaine prochaine seront “secs et réglés” pour la majeure partie du pays.

Les Britanniques pourraient profiter de conditions beaucoup plus douces le week-end et la semaine prochaine Crédit : Getty

Le temps sera très probablement agréablement sec et installé dans les prochains jours Crédit : Getty

La construction à haute pression à travers le pays a contribué à adoucir les conditions au Royaume-Uni, selon le Met Office.

Les températures devraient se situer entre 9 et 11 ° C pour beaucoup, mais pourraient atteindre 13 ° C dans certaines parties de l’est de l’Écosse et du sud de l’Angleterre.

Le prévisionniste dit que c’est légèrement plus élevé que ce à quoi on s’attendrait habituellement à cette période de l’année.

La moyenne de février se situe généralement autour de 8 ou 9C dans le sud de l’Angleterre et de 6C en Écosse.

Aucune neige n’est attendue à travers le Royaume-Uni au cours des prochains jours, car la haute pression maintiendra le temps généralement sec.

Et il pourrait bien y avoir du soleil sur les cartes, le Met Office prédisant que certaines périodes ensoleillées sont possibles tout au long du week-end.

Un porte-parole du Met Office a déclaré: “Des parties de l’est de l’Écosse et du nord-est de l’Angleterre en ont vu jusqu’à présent samedi.

“Puis dimanche, une augmentation de la brise contribuera potentiellement à fournir des périodes ensoleillées pour le Pays de Galles, l’ouest de l’Angleterre et le nord de l’Écosse.

“Pour une grande partie du Royaume-Uni, ce week-end et le début de la semaine prochaine seront secs et installés.

“C’est grâce à une crête de haute pression qui se construit à travers le pays.

“Autour de cette crête de haute pression, les vents se lèvent du sud, contribuant à apporter de l’air plus doux au Royaume-Uni.”

Les conditions beaucoup plus douces contrastent fortement avec le temps glacial que les Britanniques ont enduré récemment.

Des vents humides et violents avaient également frappé certaines parties du pays hier.

Les Britanniques ont été touchés par des perturbations de voyage au cours des deux derniers jours en raison de plus d’avertissements de neige, de glace et de brouillard alors que les températures ont chuté à -4 ° C.

Plus d’une douzaine de vols à l’aéroport de London City ont été annulés mercredi, dont trois vols British Airways à destination de Düsseldorf, Rotterdam et Florence.

Cela survient alors qu’un réchauffement stratosphérique soudain (SSW) pourrait avoir lieu à l’approche de mars, selon les prévisions précédentes du Met Office.

Un SSW fait référence à un réchauffement soudain de la stratosphère, la zone située entre six et 30 milles au-dessus de la surface de la Terre.