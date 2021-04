Les BRITS vont être traités la semaine prochaine avec une vague de chaleur de 20 ° C alors que le printemps commence à nous préparer pour les mois d’été à venir.

Le temps plus chaud sera accueilli avec des bras de bienvenue par les propriétaires de pubs ainsi que par les chefs de barbecue amateurs alors que les restrictions relatives aux coronavirus s’atténuent en Angleterre.

Les amateurs de plage profitent du soleil à Lyme Regis Crédit: Alamy

Le soleil brillait à l’extérieur de Canal Street à Manchester alors que les gens savouraient un verre Crédit: AP

Cette semaine, l’hospitalité a été autorisée à rouvrir après avoir été fermée pendant des mois pendant le verrouillage.

Des Britanniques ont été vus dans des cafés en plein air, des bars en plein air et des restaurants à travers le pays malgré les températures froides – certaines personnes bravant même la neige pour déguster une pinte.

Des copains ont renversé des pintes sur des transats au Cat and Fiddle Inn à Macclesfield, Cheshire, entouré d’un sol enneigé.

Et des groupes d’amis se sont retrouvés dans les pubs de Newcastle, Huddersfield et Portsmouth, enveloppés dans des manteaux, des écharpes et des chapeaux en laine.

Le temps devrait rester froid pour le reste de la semaine, atteignant des sommets de seulement 15 d’ici dimanche.

Deux femmes profitent d’un cycle à travers Bournemouth Crédits: w8media

Les foules affluent vers le front de mer de Brighton pour profiter au maximum du temps chaud Crédits: eddie mitchell

Les gens apprécient la mer et le ciel bleu dans le Dorset Crédit: © Graham Hunt

D’ici lundi prochain, les températures devraient atteindre 20 ° C, selon WXCharts.

Les prévisionnistes de la BBC ont déclaré que la fin de ce mois et le début du mois de mai devraient être caractérisés par des conditions plus chaudes et plus stables.

Ils ont dit: «La fin d’avril et la première partie de mai seront à la merci de la haute pression qui devrait souvent se retrouver au nord ou à l’ouest, et de la basse pression au sud près de l’Espagne.

«Le Royaume-Uni sera pris entre ces deux systèmes de pression à grande échelle, donc nous continuerons probablement à voir des conditions météorologiques changeantes.

DES ÉCLAIRCIES

Aujourd’hui, les températures seront comprises entre 11 ° C et 14 ° C, car elles augmentent légèrement après un démarrage à froid de la semaine.

L’Irlande du Nord devrait être le point le plus chaud du Royaume-Uni mercredi, a déclaré M. McGivern.

Les clients heureux file d’attente au Fistral Beach Bar à Newquay, Cornwall

Un homme porte un chapeau « Please No Rain » alors qu’il prend un verre à l’extérieur au pub Still & West à Spice Island à Portsmouth

Des amis dégustent une pinte au pub Still & West

Hier, alors que les pubs et les brasseries en plein air ont rouvert à travers l’Angleterre, certains parieurs ont frissonné dans des conditions vivifiantes, avec le mercure un 1C effrayant dans la capitale ce matin.

Les convives affamés qui affluent vers les restaurants devront se réchauffer dans les coins salons extérieurs alors que la neige tapisse le pays.

Outre les jardins en plein air et les salles à manger en plein air, les magasins non essentiels, les coiffeurs, les gymnases intérieurs, les piscines, les salons de manucure et les zoos en Angleterre ont également été autorisés à rouvrir leurs portes hier.

Les bookmakers ont maintenant fait des cotes d’avril pour devenir les plus froids de tous les temps.

Le plus froid a été enregistré en 2011, alors que la moyenne moyenne du mois était de 5,7 ° C.

Jusqu’à présent, la moyenne moyenne pour ce mois d’avril est de 4,6C.

Mais le prévisionniste du Met Office Nicky Maxey a déclaré que la hausse des températures « pourrait tout changer ».

Un homme sur un scooter passe par une avenue de fleur de printemps à Hove Park, Brighton Crédit: Alamy

Lever du soleil sur Gravesend Reach, près de l’estuaire de la Tamise, ville de Gravesend dans le Kent Crédits: Rex