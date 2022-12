Prévisions météo au Royaume-Uni: la carte montre où de fortes chutes de neige devraient frapper dans quelques jours au milieu d’une vague de froid glacial de -10 ° C

Une carte a montré où de fortes chutes de neige pourraient frapper en quelques jours alors que les températures chutent à -10 ° C.

Et des avertissements météorologiques jaunes ont été émis pour une grande partie de l’Écosse, de l’Angleterre et du Pays de Galles pour la glace d’aujourd’hui jusqu’à vendredi.

Un souffle brutal d’air arctique en provenance de Norvège, surnommé le Troll de Trondheim, pourrait geler le pays pendant au moins une semaine.

La neige pourrait tomber dans le nord de l’Écosse, suggère un avertissement météorologique pour aujourd’hui. Jusqu’à quatre pouces devraient tomber cette semaine.

Et un vent fort du nord est susceptible de provoquer des conditions de dérive et de blizzard dans certaines régions, ont suggéré des experts météorologiques.

Le météorologue du Met Office, Alex Deakin, a déclaré qu’il pourrait également y avoir beaucoup de neige dans les parties centrales de l’Angleterre et du Pays de Galles dans un modèle pour la semaine prochaine.

Un scénario prévu en milieu de semaine montre de fortes chutes de neige dans le sud avec beaucoup de neige dans les Midlands.

Ce scénario a 30% de chances, selon le Met Office.

Un deuxième scénario avec 70% de chances suggère que des vents froids et des averses de neige s’abattent sur l’Écosse et l’est de l’Angleterre.

La neige devrait également tomber sur la côte sud dans ce scénario.

Cela survient alors que les chefs des pompiers ont également averti que les personnes se blottissant dans leur lit pourraient devenir des torches humaines – leur couverture électrique pourrait s’enflammer.

Royal Berkshire Fire and Rescue et le Public Protection Partnership, qui supervise les normes commerciales dans le comté, ont effectué des tests gratuits de couverture électrique pour les résidents locaux – et ont trouvé des résultats alarmants.

Une série de sites de test ont été mis en place à Theale, Newbury, Wokingham et Crowthorne et sur les 17 couvertures que les gens ont apportées, seules quatre – moins d’un quart – ont été déclarées totalement sûres.

Bien qu’il s’agisse d’un petit échantillon, les chefs des pompiers ont déclaré qu’il n’y avait aucune raison de croire qu’il ne s’agissait pas d’un problème généralisé.

Les testeurs ont conseillé à treize des propriétaires de couvertures que les leurs étaient si dangereuses qu’ils ne devraient pas les utiliser.

Cela survient après que 2 000 maisons de Sheffield ont été laissées sans chauffage pendant cinq jours, avec un incident majeur déclaré.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a également convenu d’un plan d’urgence, qui comprend la protection des sans-abri contre les intempéries.

Et le Met Office a mis en garde contre un refroidisseur d’os à -10 ° C qui pourrait durer une semaine.

Le porte-parole du Met Office, Grahame Madge, a déclaré: “Nous sommes dans ce schéma depuis au moins sept jours.

“Nous pourrions le voir continuer encore un peu, il y a une incertitude dans l’évolution et combien de temps cela va durer.

“Cependant, le schéma pour les sept prochains jours est qu’il restera froid et nous verrons des chiffres à deux chiffres en moins pendant la nuit dans les zones sujettes aux gelées et dans les zones où il y a de la neige.”

