Prévisions météo au Royaume-Uni – La canicule du week-end commence AUJOURD’HUI avec un soleil glorieux de 26 ° C avant l’avertissement “extrême” d’ambre

LA canicule du week-end a débuté par une magnifique journée ensoleillée alors qu’un avertissement “extrême” Amber reste en place.

Les températures devraient grimper au milieu des années 30 dans une grande partie de l’Angleterre au cours des prochains jours, selon le Met Office.

Des gens ont été repérés alors que les températures montaient Crédit : PA

Les nageurs profitent d’un plongeon dans la piscine du Peterborough Lido 1 crédit

La plupart du Royaume-Uni connaîtra un temps très chaud ou très chaud Crédit : ©Graham Hunt

Les températures devraient continuer à grimper ce week-end Crédit : ©Graham Hunt

En moyenne, le mercure restera au milieu des années 20 pour le dernier jour ouvrable de la semaine, avant de monter à environ 35 ° C (95 ° F) dans les régions du sud, du centre et de l’est de l’Angleterre d’ici mardi, prédisent les prévisionnistes.

Le Met Office a émis un avertissement de chaleur extrême “ambre” pour une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles de dimanche à mardi.

La Grande-Bretagne a connu des températures étouffantes cette semaine, ce qui a conduit l’alerte sanitaire à la chaleur de l’Agence britannique de sécurité sanitaire à atteindre le niveau 3 – ce qui signifie que les températures sont susceptibles d’avoir un impact important sur la vie publique.

Mardi sera probablement la journée la plus chaude, avec le potentiel de dépasser la température record du Royaume-Uni de 38,7 ° C (101,7 ° F) établie à Cambridge en 2019, ont déclaré les prévisionnistes.

L’avertissement indique que le temps pourrait causer des problèmes de santé à l’ensemble de la population, et pas seulement aux personnes vulnérables à la chaleur extrême, entraînant des maladies potentiellement graves ou un danger de mort.

Le NHS fait face à une “augmentation” de la demande d’admissions liées à la chaleur alors que les services hospitaliers subissent la pression de la chaleur.

Avanti West Coast a averti que ses services ferroviaires pourraient être annulés à la dernière minute.

Les résidents du sud et du sud-ouest peuvent s’attendre à un soleil chaud tandis que des flambées d’averses se déplacent vers le sud-est dans les régions du nord et du centre du Royaume-Uni.

Londres devrait connaître 26 ° C vendredi, tandis que 23 ° C sont prévus pour Cardiff, 20 ° C à Belfast et 19 ° C à Édimbourg, selon le Met Office.

Samedi devrait également commencer avec un ciel couvert et des averses éparses dans les régions du nord, avant de devenir sec à travers le pays à mesure que la chaleur extrême s’installe.

Au plus fort de la canicule mardi, 36C sont prévus dans la capitale, 28C à Cardiff, 26C à Belfast et 25C à Édimbourg.

Le ministre du Cabinet, Kit Malthouse, a déclaré que le gouvernement se préparait à une “augmentation” de la demande pour un certain nombre de services.

Après avoir présidé une réunion du comité des éventualités civiles Cobra à Whitehall, M. Malthouse a exhorté le public à faire attention aux personnes particulièrement vulnérables à la chaleur.

La société a déclaré que les services du week-end pourraient être annulés à court terme tandis que les trajets du lundi et du mardi seront soumis à des horaires modifiés.

Les baigneurs profitent du soleil Crédit : ©Graham Hunt

Les amateurs de plage pagayant à la station balnéaire de Lyme Regis dans le Dorset Crédit : ©Graham Hunt