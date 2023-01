Prévisions météo au Royaume-Uni: fin de semaine glaciale avec un froid glacial de -6 ° C – mais il y a un ciel dégagé et du soleil en route

Les BRITS se préparent à un froid glacial pour terminer la semaine alors que les températures devraient plonger à -6 ° C.

Cela survient après que l’Agence britannique de sécurité sanitaire a prolongé un avertissement sanitaire urgent en raison du risque posé par le temps glacial.

Les Britanniques se préparent à un froid glacial pour terminer la semaine 1 crédit

Le brouillard verglaçant pourrait faire chuter les températures jusqu’à -6 °C Crédit : PA

Une alerte de temps froid de niveau trois a été prolongée de vendredi à samedi.

Le Met Office prévoit du brouillard verglaçant et des conditions négatives pour certaines parties du Royaume-Uni dans les prochains jours.

L’Écosse, l’Irlande du Nord et les régions occidentales de l’Angleterre et du Pays de Galles devraient connaître un froid engourdissant les doigts, avec la possibilité que le mercure descende jusqu’à -6 ° C en Irlande du Nord.

Cependant, une pause des pluies récentes est attendue car, malgré le gel, la plupart des régions devraient voir un ciel clair et même quelques périodes ensoleillées.

Les régions du sud peuvent également éviter le pire du froid qui balaie d’autres parties, avec des températures de l’air susceptibles de rester au-dessus de zéro.

Il peut cependant y avoir du gel au sol par endroits en raison d’une température au sol plus basse.

Des sommets de 6C à 9C sont également possibles au cours du week-end.

Le prévisionniste du Met Office, Aiden McGivern, a déclaré: “Possibilité de gel au sol dans le Sud car le sol est si froid en ce moment, bien que la température de l’air restera probablement à peu près au-dessus du point de congélation.

“L’Écosse, l’Irlande du Nord, certaines parties de l’ouest de l’Angleterre et du Pays de Galles sont plus sujettes à un ciel dégagé et à un gel, en particulier pour l’Écosse et l’Irlande du Nord -1C ou -2C et aussi bas que -6C dans les endroits les plus froids d’Irlande du Nord où il y aura également quelques brouillard dense autour.”

Des pluies “légères et inégales” sont prévues pour le centre de l’Angleterre samedi, mais devraient céder la place à un temps plus clair à travers le pays.

Les responsables de la santé ont étendu un avertissement sur les risques du temps froid Crédit : LNP

Le gel au sol est également possible dans certaines régions du sud Crédit : LNP

Cependant, un ciel clair devrait être en route pour la plupart Crédit : BNPS