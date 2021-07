Prévisions météo au Royaume-Uni – Des orages et de la grêle submergent les Britanniques dans des inondations aujourd’hui avant que la pluie ne s’aggrave demain

Les orages et la grêle devraient submerger les Britanniques dans des inondations avec de fortes pluies prévues pour aujourd’hui.

Le Met Office a émis un avertissement jaune pour les orages qui est en place jusqu’à minuit ce soir.

Un avertissement d’orage est en place jusqu’à minuit ce soir

Un groupe d’amis reste à l’abri pendant les pluies torrentielles à Hale, Cheshire Crédit : Zenpix

Une voiture traverse les eaux de crue à Godalming, Surrey Crédit : Alamy

L’avertissement a été mis en place pour des endroits dans le centre et le nord de l’Angleterre ainsi que dans certaines parties de l’Irlande du Nord et du sud de l’Écosse.

Des éclairs et de la grêle fréquents sont prévus ainsi que 20 à 33 mm de pluie s’accumulant en quelques heures.

Lors d’un orage, le Met Office conseille aux ménages de débrancher tous les appareils non essentiels et de chercher un abri si possible.

Si vous êtes à l’extérieur, évitez l’eau et trouvez un endroit ouvert et bas à une distance sûre des arbres, des poteaux ou des objets métalliques.

Les fortes pluies pourraient provoquer des inondations localisées, les résidents étant avertis des dommages potentiels aux biens.

Les gens se mettent à couvert sur la plage de West Wittering dans le Sussex cet après-midi

Les images d’aujourd’hui montrent des voitures traversant les eaux de crue à Godalming dans le Surrey après une nuit de fortes pluies.

Les températures seront un peu plus élevées que samedi, Hull enregistrant le plus haut à 23°C.

Ailleurs, il restera entre 16C et 20C.

Les averses se poursuivront dans le nord du Royaume-Uni ce soir tandis que le sud peut s’attendre à un ciel dégagé.

Mais le temps va se dégrader avec un front dépressionnaire apportant un temps pluvieux et venteux.

Une femme tente de se protéger de la pluie à Wimbledon à Londres

Les spectateurs de Wimbledon samedi s’abritent de la pluie avec des parapluies et des ponchos en plastique Crédit : AP

Un tribunal a été contraint de fermer hier en raison du mauvais temps Crédit : PA

« Les prochains jours verront un temps anormalement humide et venteux traverser le Royaume-Uni, en particulier dans le sud mardi », a déclaré un porte-parole du Met Office.

« Il fera aussi un peu plus frais en début de semaine.

« Cependant, au cours de la seconde moitié de la semaine, le temps deviendra plus calme avec des températures revenant aux basses années vingt Celsius. »

A partir de mardi, il y aura des vents forts et de fortes pluies pour certains dans le centre et le sud de l’Angleterre.

Ailleurs, de fortes averses et des orages se poursuivront jusqu’à mercredi.

Enfin, jeudi, le temps commencera à s’améliorer et à se calmer.

Hier, les spectateurs ont tenté de se protéger de la pluie lors de la sixième journée des championnats de tennis de Wimbledon à Londres.

Une mer de parapluies a été vue dans les gradins alors que les gens utilisaient leurs vestes et leurs ponchos en plastique pour rester au sec.

Une femme se découvre à travers les fortes pluies à Preston, Lancs

Les acheteurs ont bravé la pluie à Preston hier