Prévisions météo au Royaume-Uni: des avertissements de vent jaune alors que des coups de vent “danger pour la vie” frappent la Grande-Bretagne – avec des dégâts et un chaos de voyage attendus

Les BRITS se préparent à des coups de vent “danger pour la vie” après que le Met Office a émis un certain nombre d’avertissements météorologiques jaunes.

Selon le service météorologique, des vents violents devraient frapper le pays avec des dégâts et un chaos de voyage probable.

Des vents violents devraient frapper certaines parties du pays Crédit : LNP

Un temps humide et venteux pourrait bientôt être sur les cartes Crédit : LNP

Des avertissements météorologiques jaunes pour les coups de vent “danger pour la vie” ont été émis Crédit : Bureau MET

Le Met Office a émis les avertissements météorologiques jaunes pour mardi et mercredi dans certaines parties du nord de l’Écosse.

Le service météorologique a averti que “des vents très forts” pourraient causer “des blessures et un danger de mort” à cause des débris volants.

Et les météorologues ont ajouté qu’il y avait un léger risque de dommages aux bâtiments tels que les tuiles soufflées des toits.

Les navetteurs ont également été avertis que leurs trajets pourraient prendre plus de temps avec des annulations sur les routes, les chemins de fer et les airs.

Le Met Office a ajouté que “des coupures de courant peuvent survenir” et que la couverture des téléphones portables pourrait également être affectée.

Des rafales allant jusqu’à 60 mph sont attendues «assez largement» à travers l’Écosse et le nord de l’Angleterre, selon le prévisionniste.

L’Agence pour l’environnement a également un total de 34 alertes ou avertissements d’inondation actuellement en place.

Parmi ceux-ci, neuf sont des avertissements d’inondation, ce qui signifie que des inondations sont attendues, et 25 sont des alertes d’inondation, ce qui signifie qu’elles sont possibles.

Le premier des avertissements météorologiques entre en vigueur à partir de 20 heures demain.

Les prévisions météorologiques d’aujourd’hui voient un début de journée nuageux et brumeux, mais cela se lèvera et se dégagera pour révéler des périodes ensoleillées.

Les nuages ​​et la pluie arriveront plus tard dans le nord-ouest tandis que le sud bénéficiera de conditions “brillantes et venteuses”.

Et le Met Office a averti que d’ici ce soir, il pourrait y avoir des averses et du vent avec des coups de vent dans le nord et l’ouest.

Une prévision pour mardi se lit comme suit: “Des nuages ​​et des pluies éparses éclaircissent bientôt le sud-est de l’Angleterre, puis de nombreuses régions du sud et de l’est s’assèchent avec des périodes ensoleillées.

“Fréquentes fortes averses dans le nord-ouest, emportées par des vents violents.”

Cela survient alors que les prévisions à long terme du Met Office prédisent un temps « instable » dans le nord pendant une grande partie de février, avec des conditions stables plus probables dans le sud.

Cette division régionale entre le nord et le sud se poursuivra jusqu’au milieu du mois, selon le prévisionniste national.

Le service météorologique a déclaré que le temps humide et venteux deviendrait plus répandu dans tout le pays vers la fin du mois de février.

Les températures resteront probablement autour de la moyenne ou au-dessus, suscitant l’espoir d’un printemps précoce.