Prévisions météo au Royaume-Uni: de fortes pluies et des vents violents frappent les Britanniques aujourd’hui – mais il fera sec avec un ciel ensoleillé et clair ce week-end

Les BRITS ont été avertis aujourd’hui de se préparer à des périodes de fortes pluies et de vent avant de pouvoir profiter d’un week-end ensoleillé.

Des vagues de fortes pluies et de vents violents frapperont le nord de l’Écosse et les îles du nord, avec des maximums de 10 ° C.

La majeure partie du Royaume-Uni sera sèche, avec des vents forts attendus dans le nord de l’Écosse Crédit : prévision satisfaite

Des périodes de fortes pluies frapperont également l’Écosse Crédit : Alamy

Des avertissements d’inondation sont en place dans tout le Royaume-Uni Crédit : Getty

Une journée plus sèche projetée plus au sud, où le brouillard isolé et le gel mordant “dissiperont pour laisser une journée de plus en plus nuageuse et venteuse, mais surtout sèche”.

Conditions douces attendues dans le Nord.

Le Met Office met également en garde contre les “vents forts” à l’abri des hauteurs au nord.

Il continue: “Une pluie légère et de la bruine poussent vers le nord-est à travers l’Écosse. De nombreuses autres régions s’assèchent avec des nuages ​​variables. La plupart du temps sans gel.”

Heureusement, le week-end s’éclaircira, avec des offres de samedi de nuages ​​variables mais de périodes ensoleillées qui brillent.

De même, dimanche sera “plutôt sec, avec quelques éclaircies” après un départ “venteux et parfois humide” dans l’extrême nord-ouest.

Ailleurs, huit alertes aux inondations ont été émises à travers le Royaume-Uni.

Les alertes sont en place pour des pans entiers du Hampshire ainsi que de l’Est et de l’Ouest du Sussex, où les inondations des eaux souterraines se sont prolongées.

Avec un février relativement sec prévu, bon nombre de ces avertissements devraient s’estomper au fil des jours et des semaines.

Un réchauffement stratosphérique soudain (SSW) aura probablement lieu à l’approche de mars, mais il est peu probable qu’il reproduise la gravité de la Bête de l’Est en 2018.

Un SSW fait référence à un réchauffement soudain de la stratosphère, la zone située entre six et 30 milles au-dessus de la surface de la Terre.

Le phénomène a entraîné des chutes de neige de 22 pouces par endroits, avec un coup dévastateur de 1,2 milliard de livres sterling pour l’économie britannique.

Dans un récent article de blog, le Met Office a déclaré :

“En attendant, il est important de se rappeler que l’occurrence d’un SSW n’équivaut pas toujours à un scénario de type” Bête de l’Est “même si cela s’est produit en 2018.

“Par exemple, en 2019, il y a eu un SSW mais peu d’impact sur la météo pour le Royaume-Uni et le nord-ouest de l’Europe.

“Les prévisions actuelles de la plage étendue pour la mi-février suggèrent que le scénario le plus probable est celui d’un temps largement changeant avec des conditions d’ouest et des afflux de vent et de pluie parfois, en particulier dans le nord-ouest.

“Les températures devraient être autour de la moyenne jusqu’à la mi-février. Nous mettrons à jour les prévisions avec une vue rapprochée fin février et début mars au fur et à mesure que le SSW se déroulera.”