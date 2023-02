Prévisions météo au Royaume-Uni: date exacte à laquelle une autre vague de froid glacial frappera la Grande-Bretagne après une brève période ensoleillée et chaude

BRITS devrait tirer le meilleur parti de la période ensoleillée et chaude actuelle, car une autre vague de froid glacial arrive par ici.

Un “réchauffement stratosphérique soudain majeur” (SSW) est “susceptible” de frapper le Royaume-Uni vers la fin février, a averti le Met Office.

Des conditions hivernales sont attendues vers la fin février Crédit : Getty

Certaines parties du Royaume-Uni pourraient connaître des conditions hivernales avec de la neige et des températures pouvant descendre jusqu’à -11 ° C, la vague de froid durant environ 10 jours jusqu’en mars.

Le professeur Adam Scaife, responsable des prévisions à long terme au Met Office, a déclaré: «Il y a maintenant plus de 80% de chances qu’un SSW majeur se produise.

“Bien que l’impact devienne plus clair plus près du temps, tout effet sur la météo au Royaume-Uni est plus susceptible de se produire fin février et mars.”

Un SSW a provoqué la “Bête de l’Est” de 2018 qui a également commencé fin février.

Cependant, le Met Office a également déclaré que la vague de froid n’était pas garantie car il y avait un SSW en 2019, bien que cela ait eu peu d’impact sur la météo du Royaume-Uni.

Aujourd’hui, cependant, il restera nuageux dans une grande partie du centre, de l’est et du sud de l’Angleterre.

Ailleurs, il y aura un temps agréable une fois la couverture nuageuse levée.

Pour la plupart des régions, il restera doux avec des températures autour de la moyenne pour cette période de l’année.

Pendant la nuit, il restera nuageux dans le sud et l’est du Royaume-Uni, avec une possibilité de quelques pauses dans le sud conduisant plus tard à quelques plaques de brouillard.

Au début de la semaine de travail, il restera sec avec des nuages ​​variables et des périodes ensoleillées, bien qu’il puisse y avoir quelques plaques de brouillard en premier lieu.

Il fera plus frais au nord et à l’ouest.

Les températures pourraient atteindre 13°C dans le sud et 11°C dans le nord.

À plus long terme dans la semaine à venir, la pluie devrait se propager vers l’ouest mercredi mais rester sèche dans l’extrême sud-ouest.

D’autres pluies sont attendues principalement dans l’ouest jeudi mais resteront sèches et lumineuses dans le nord.

Les conditions plus froides devraient arriver vers le 25 février et durer jusqu’au début du mois de mars.

Un prévisionniste du Met Office a déclaré: «Une période de températures plus froides ou beaucoup plus froides reste une petite possibilité, apportant des conditions hivernales généralisées.