Prévisions météo au Royaume-Uni – Avertissement d’inondation alors que les orages déverseront un MOIS de pluie dans quelques heures aujourd’hui

LES ORAGES devraient déverser un MOIS de pluie en quelques heures seulement aujourd’hui, avec des alertes aux inondations émises sur de vastes étendues du pays.

Des régions du sud-ouest de l’Angleterre pourraient recevoir jusqu’à 80 mm de précipitations aujourd’hui, car la région a reçu un avertissement jaune de fortes pluies.

Et certaines parties du centre et du sud de l’Angleterre devraient être frappées de pluie, de tonnerre, d’éclairs et même de grêle cet après-midi.

Dans les régions du centre et du sud-est du pays, jusqu’à 40 mm de pluie – près d’un mois de pluie pour la région – pourraient tomber en l’espace de quelques heures seulement.

Un avertissement d’orage jaune couvre aujourd’hui la majeure partie du centre, du sud-est et du nord de l’Angleterre, ainsi que certaines parties du nord du Pays de Galles et du sud de l’Écosse.

Les tempêtes estivales ont été déclenchées par une zone de basse pression dérivant vers le Royaume-Uni avec de fortes averses qui devraient durer jusqu’à la semaine prochaine.

Alors que de fortes averses sont attendues dans tout le pays, il sera difficile de dire laquelle des zones sera la plus touchée.

Un porte-parole du Met Office a déclaré : « Les orages sont un vrai cornichon.

« La nature même de l’endroit où les plus lourds pourraient se développer, cela pourrait être n’importe où.

« Même en dehors de la zone d’avertissement, vous ne pouviez pas exclure de fortes averses, mais dans la zone, vous avez le plus de chances de recevoir les pluies les plus abondantes, les éclairs fréquents et la grêle. »

Les Britanniques ont été vus luttant contre un déluge de pluie à travers le pays aujourd’hui.

Un client de Preston, dans le Lancashire, s’est réfugié sous un sac en plastique.

À Wimbledon, la partie de tennis s’est arrêtée à cause de la pluie alors que les spectateurs se sont blottis sous des macs en plastique et des parapluies.

Les précipitations les plus abondantes sont attendues dans certaines parties des Cornouailles, du Devon et du Somerset, où jusqu’à 80 mm de pluie – les précipitations mensuelles moyennes pour la région – pourraient tomber sur une période de huit heures.

Un avertissement de pluie jaune a été émis pour la région, avec la possibilité d’inondations, de perturbations des transports et d’inondations dans les prochains jours.

Un porte-parole du Met Office a déclaré: «De fortes pluies sont susceptibles de provoquer des inondations localisées.

« Les bâtiments pourraient être endommagés et il pourrait y avoir des problèmes de transport.

« Les routes peuvent être inondées, provoquant des retards et des annulations dans les transports publics.

« Il pourrait même y avoir des coupures de courant et avec le risque d’inondation, certaines communautés pourraient également être coupées.

«C’est quelque chose dont il faut être conscient si vous êtes dans ces régions où les fortes pluies pourraient causer plus de problèmes.

Le temps d’été détrempé devrait se poursuivre la semaine prochaine avec de nouvelles averses abondantes demain et dimanche.

Des avertissements d’orage jaune sont en place demain dans le centre et le nord de l’Angleterre, ainsi que dans certaines parties de l’Irlande du Nord et du sud de l’Écosse.

Et tandis que le sud peut profiter d’un temps légèrement plus sec pendant la journée de lundi, des averses plus fortes pourraient arriver dans la nuit.

Le porte-parole a ajouté: « Dimanche, nous allons assister à de fortes averses orageuses dans la plupart des régions du Royaume-Uni, mais le plus grand risque sera dans les régions du nord.

« Il y a un risque que des averses se poursuivent dans le nord de lundi.

« Dans le sud, il pourrait être plus sec pendant un certain temps avant que de fortes pluies n’arrivent du sud-ouest, ce qui pourrait également entraîner des vents forts.

«Donc, une période très humide et venteuse alors que nous entrons dans la nuit de lundi jusqu’aux premières heures de mardi.

« Mardi sera instable, continuant le risque de fortes averses, mais il pourrait devenir un peu plus sec à mesure que nous avançons vers la fin de la semaine. »

Pendant un orage, le Met Office conseille aux ménages de débrancher tous les appareils non essentiels et de chercher un abri si possible.

Si vous êtes à l’extérieur, évitez l’eau et trouvez un endroit ouvert et bas à une distance sûre des arbres, des poteaux ou des objets métalliques.