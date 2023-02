Prévisions météo au Royaume-Uni: avertissement de neige avec alerte jaune pour le chaos des voyages et les routes verglacées – mais il y a un week-end sec à venir

Les BRITS ont été avertis du chaos et des perturbations des voyages alors que le Royaume-Uni s’apprêtait à être frappé par la neige et la glace.

Le Met Office a émis aujourd’hui un avertissement météorologique jaune couvrant certaines parties du Royaume-Uni.

Un avertissement météo jaune pour la neige et le verglas est en place aujourd’hui jusqu’à 9h 1 crédit

L’avertissement couvre des zones des Highlands écossais Crédit : Met Office

L’alerte est en place pour ceux des Highlands écossais, en particulier Inverness, Fort William et Aviemore.

Les personnes concernées ont été averties de s’attendre à des routes et des surfaces verglacées qui pourraient entraîner des blessures.

Certaines routes et voies ferrées devraient également être frappées par le chaos de la circulation, car les temps de trajet et les services risquent d’être retardés.

Il est conseillé par le Met Office d’éviter les routes non traitées et les pistes cyclables.

L’alerte est en place jusqu’à 9h ce matin.

Ailleurs dans le pays, de la pluie légère et de la bruine tomberont tout au long de la matinée mais se dissiperont au fil de la journée.

Les températures à travers le Royaume-Uni varieront d’environ 4 ° C à 8 ° C, avec des maximums de 10 ° C dans le sud-ouest à midi.

Ils resteront doux jusqu’au soir.

Mais les conditions glaciales pourraient bien se poursuivre au cours du mois, le Met Office avertissant d’un “réchauffement stratosphérique soudain” (SSW) imminent.

Le site Web du prévisionniste déclare: “Les dernières prévisions montrent qu’un SSW majeur est maintenant susceptible de se produire.

“Le récent SSW mineur a affaibli le SPV et il est maintenant susceptible de s’effondrer et de s’inverser à la mi-février.”

Un SSW fait référence à un réchauffement soudain de la stratosphère, la zone située entre six et 30 milles au-dessus de la surface de la Terre.

Il est si haut que nous ne le sentons pas, mais il a un effet d’entraînement sur le courant-jet – qui affecte le temps en bas.

Le Met Office a déclaré qu’il y avait 80% de chances qu’un SSW majeur se produise, et cela aura probablement un impact sur notre météo fin février ou début mars.

Cependant, bien que cela puisse apporter à nouveau de la neige et de la glace, ce n’est pas garanti.

Le Met Office a ajouté: “Cependant, tous les SSW ne conduisent pas à un temps froid et à une neige généralisée pour le Royaume-Uni, par exemple, le SSW en février 2018 a conduit à la” bête de l’est “alors que le SSW en janvier 2019 n’a eu aucun impact significatif pour le temps au Royaume-Uni, en fait, il est resté doux pour le reste de l’hiver.”

Le professeur Adam Scaife, responsable des prévisions à long terme au Met Office, a déclaré: «Il y a maintenant plus de 80% de chances qu’un SSW majeur se produise.

“Bien que l’impact devienne plus clair plus près du temps, tout effet sur la météo au Royaume-Uni est plus susceptible de se produire fin février et mars.”