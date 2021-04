Une vague de chaleur printanière MINI réchauffe le Royaume-Uni – avec des températures aussi élevées que 25 ° C qui devraient cuire la Grande-Bretagne cette semaine.

Le soleil est revenu ce week-end après une vague de froid et a vu des jardins de bière de pub remplis de Britanniques profiter de leur premier week-end complet d’assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus en Angleterre.

Samedi a vu des sommets de près de 20 ° C tandis que les Britanniques affluaient vers les parcs, les plages et les boissons alcoolisées alors qu’ils étaient réunis avec leur famille et leurs amis – et des conditions similaires ont égayé la Grande-Bretagne aujourd’hui.

Mais les prévisionnistes prédisent que le mercure pourrait atteindre 25 ° C cette semaine alors qu’un panache saharien de « 500 miles de large » engloutit le pays.

Et pour l’avenir, les prévisionnistes estiment que cet été pourrait être le plus chaud depuis une décennie, car une explosion à 32 ° C devrait frapper le pays dans quelques semaines.

La Nina, un modèle climatique, jouera un grand rôle dans le pic par temps chaud.

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré: «Il y aura certainement des pointes de chaleur alors que nous entrons en été, alors que je m’attends à voir des températures dans les 20 ° C élevés ou même les 30 ° C bas.

«C’est en grande partie à cause d’un effet d’équilibrage qui, après la période plus froide des deux derniers mois, dominée par un flux d’air du nord, devrait revenir et provenir d’une direction plus sud.

«Cela apportera plus de temps plus chaud alors que nous traversons la fin du printemps et l’été.

« Cet été pourrait être là-haut avec les plus chauds des dix dernières années, il est plus probable que l’un des plus chauds soit plus frais. »

