Prévisions météo au Royaume-Uni aujourd’hui – Combien de temps durera la vague de chaleur, alors que le Met Office indique que les Britanniques profiteront d’un soleil de 30 °C cette semaine

Prévisions à long terme pour l’Angleterre

Le Met Office a fourni un aperçu à long terme de la question de savoir si les Britanniques peuvent s’attendre pendant et après la canicule de cette semaine.

Une mise à jour disait : « Dans un premier temps, le temps très chaud, localement chaud et calme est susceptible de perdurer dans une grande partie du Royaume-Uni, bien qu’avec un risque de quelques orages isolés.

« Des pluies occasionnelles sont possibles dans l’extrême nord ou nord-ouest, accompagnées de vents plus forts, tandis que des nuages ​​bas et du brouillard sont possibles dans les régions côtières.

« Une rupture de la vague de chaleur devrait ensuite atteindre le nord-ouest, avant de se diriger lentement vers le sud-est au cours de cette période.

« De fortes pluies sont possibles dans le nord-ouest, suivies d’un temps plus frais avec des averses.

« Il est probable que les pluies auront tendance à devenir plus légères et plus éparses à mesure qu’elles se déplacent vers le sud-est, même si, encore une fois, quelques orages isolés pourraient se développer au sud-est dans l’air encore très chaud. »