Avec un temps froid inattendu dans les prévisions et des couvre-feux liés à la pandémie dans certains endroits, la Floride est sur le point d’avoir un Noël comme aucun autre de mémoire récente, et cela peut entraîner la chute d’iguanes.

Plus tôt cette semaine, le National Weather Service a averti que le sud de la Floride pourrait connaître le jour de Noël le plus froid depuis 21 ans. Les dépressions matinales de samedi pourraient chuter entre 30 et 40 degrés Fahrenheit, a indiqué le service météorologique.

«Brrr! Des températures beaucoup plus froides sont attendues pour Noël « , a tweeté le Service météorologique national de Miami plus tôt cette semaine. » La chute des iguanes est possible. «

Parce qu’ils sont des reptiles à sang froid, les iguanes vivant dans les arbres du sud de la Floride deviennent souvent immobiles par temps froid, les faisant tomber au sol lorsque le thermomètre s’effondre, bien qu’ils soient encore vivants.

À Jacksonville, la température devrait baisser de 50 degrés, passant d’environ 80 degrés Fahrenheit jeudi à environ 30 degrés Fahrenheit vendredi, ce qui la mettrait sur la voie de l’un des cinq jours de Noël les plus froids jamais enregistrés, selon le National Weather Service. à Jacksonville.

Une ligne de grains avec de violentes tempêtes et des vents rapides se dirigeait également vers le nord de la Floride la veille de Noël.

Dans tout l’État, des abris de nuit ont été ouverts pour accueillir des personnes qui seraient autrement exposées au froid, y compris plusieurs églises qui prévoyaient d’organiser des services de Noël. De nombreux refuges ont promis une mise à distance sociale et des équipements de protection pour empêcher la diffusion du roman coronavirus.

La pandémie a également eu un impact sur une tradition de la Space Coast – Surfing Santa Day, qui a lieu la veille de Noël. Attirant normalement des centaines de surfeurs en costume de Père Noël sur le surf de Cocoa Beach et des milliers de leurs supporters acclamés sur la plage, l’événement de cette année a été déplacé en ligne. Les participants ont été encouragés à faire du surf ou du paddle-board individuellement à leur endroit préféré et à publier des photos ou des vidéos sur les réseaux sociaux.

Mais le Père Noël recevait l’aide d’un fonctionnaire de l’État de Floride.

La langue fermement plantée dans la joue, la commissaire à l’agriculture de Floride, Nikki Fried, a émis cette semaine «un certificat de mouvement d’animaux», permettant au Père Noël et à sa femme, ainsi qu’à leurs rennes, «d’entrer et de sortir de toutes les maisons, domiciles, campements et locaux dans l’État de Floride entre 20 h 00 le 24 décembre et 7 h 00 le 25 décembre, via ou au-dessus de tout port frontalier américain. «

«Compte tenu des défis de cette année, nous voulons nous assurer que le Père Noël peut voyager en toute sécurité dans l’État et répandre la joie de Noël à tous les enfants de Floride», a déclaré Fried dans un communiqué de presse.