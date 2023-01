Prévisions et cotes TCU contre Kansas pour le samedi 21 janvier (faites confiance aux grenouilles cornues comme grands outsiders)

Kansas a vu sa séquence de 10 victoires consécutives interrompue en prolongation contre Kansas State mardi, mais cette équipe est sans aucun doute dans la course pour un deuxième championnat national consécutif.

Les Jayhawks sont au sommet d’un Big 12 bondé et talentueux et accueillent un autre ennemi redoutable à TCU samedi après-midi. Les Jayhawks ont sorti des matchs serrés à domicile plusieurs fois cette saison, est-ce que ce sera un autre barnburner samedi après-midi ?

Voici les cotes pour cette rencontre du Big 12 :

TCU vs Kansas cotes, écart et total

Prédiction et choix TCU contre Kansas

Ce sont deux équipes avec Final Four à l’envers et je ne peux pas laisser passer cette équipe TCU qui obtient autant de points.

Alors que beaucoup signaleront le match de mardi où les Horned Frogs n’ont pas pu suivre une équipe de Virginie-Occidentale sans victoire (en conférence) sur la route, ne parvenant pas à couvrir l’écart de 2,5 points, il s’agit d’une configuration différente car TCU devrait se faire exploser par une équipe des Jayhawks qui ne l’a pas encore fait dans le jeu Big 12. Les Jayhawks ont remporté cinq matchs en championnat par une moyenne de 5,6 et un match par plus de quatre points.

Les grenouilles cornues sont un outsider à la mode en raison de leur capacité à atteindre le bord et à prendre des photos de haute qualité. Non, l’équipe ne peut pas tirer à partir de trois (285e au pays) mais ils ont le deuxième taux de jante le plus élevé du pays et tirent 61% sur des tirs à la jante.

Alors que le Kansas est l’une des 30 meilleures équipes de tir à trois points, TCU canalise les équipes à l’intérieur de l’arc au 65e taux le plus élevé du pays. Si KU doit prendre deux contre une défense physique en TCU qui autorise le 34e pourcentage de buts sur le terrain effectif le plus bas, ce match peut être serré tout au long.

TCU a une fiche de 4-1 contre l’écart (ATS) cette saison en tant qu’outsider et le Kansas a une fiche de 5-10 en tant que favori. Je soutiens les tendances de la saison samedi après-midi.

CHOIX : TCU +7,5

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.