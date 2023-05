Prévisions et cotes Panthers contre Hurricanes pour le deuxième match de la finale de la Conférence de l’Est

18 mai 2023 ; Raleigh, Caroline du Nord, États-Unis ; L’ailier droit des Hurricanes de la Caroline Stefan Noesen (23) célèbre avec le centre Martin Necas (88) et le centre Sebastian Aho (20) après avoir marqué un but contre les Panthers de la Floride lors de la troisième période du premier match de la finale de la Conférence de l’Est des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2023 à la PNC Arena. Crédit obligatoire : James Guillory – USA TODAY Sports

Il a fallu quatre prolongations, mais les Panthers de la Floride ont survécu aux Panthers de la Caroline lors du premier match de la finale de la Conférence de l’Est jeudi soir.

Bonjour à tous ceux qui n’ont pas voulu rester éveillés et terminer le match Panthers contre Hurricanes hier soir. Nous sommes ici pour vous faire savoir que les Panthers ont gagné dans le 4e OT. pic.twitter.com/P11PGKJ7Jm — Da Beauty League (@DaBeautyLeague) 19 mai 2023

Maintenant, les deux équipes doivent faire demi-tour et jouer le match 2 samedi, et c’est presque une garantie qu’il y aura des jambes fatiguées des deux côtés.

Les Hurricanes sont favoris à domicile, où ils ont une fiche de 5-1 jusqu’ici en séries éliminatoires.

La Floride a le deuxième meilleur différentiel de buts en séries éliminatoires, mais peut-elle voler un autre match sur la route samedi?

Voici les dernières cotes et un meilleur pari pour ce jeu :

Panthers vs Hurricanes cotes, ligne de rondelle et total

Prédiction et choix des Panthers contre les Hurricanes

Ces deux attaques ont été excellentes en séries éliminatoires, se classant aux premier et deuxième rangs de la LNH pour les buts attendus, mais les Hurricanes ont ralenti un peu plus les adversaires qui marquent la rondelle.

Dans leurs quatre victoires contre les Devils du New Jersey, les Canes n’ont accordé que cinq buts au total, et ils ont limité leurs adversaires en séries éliminatoires à un but dans cinq des 12 matchs jusqu’à présent cette post-saison.

La Floride a été impressionnante lors de cette série éliminatoire, mais demander à l’équipe de voler deux matchs sur la route, le second étant sur les jambes fatiguées, semble beaucoup.

Pendant la saison régulière, les Canes avaient une fiche de 28-10-3 à domicile et ils ont maintenu ce jeu solide en séries éliminatoires.

Je m’attends à ce que cette série soit serrée, donc je soutiendrai Carolina pour l’égaliser dans le match 2.

