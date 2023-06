Prévisions et cotes Padres vs Rockies pour le dimanche 11 juin

Braves Rumours: remplacement de Morton, prédiction surprise ESPN, perspective non échangeable par Mark Powell

Si les Padres de San Diego veulent revenir dans la course pour le NL West, ils devraient trouver un moyen de jouer contre les Rockies du Colorado à chaque match. Les Rockies ont une fiche de 26-40 après avoir perdu leurs six derniers matchs et les Padres visent le balayage aujourd’hui. Alors que le Colorado est le dernier dans l’Ouest, les Padres sont quatrièmes à 31-33.

Sur le monticule dans celui-ci c’est Blake Snell contre Dinelson Lamet. Snell a une fiche de 2-6 avec une MPM de 4,06 en 12 départs cette saison et n’a pas accordé de point sur ses 12,0 dernières manches de travail. En parlant de 12, la MPM de Lamet est de 12,42 en 12 apparitions et 2 départs pour les Rocheuses.

Alors que cette séquence de défaites se poursuit, les Rocheuses sont à nouveau négligées à domicile aujourd’hui.

Cotes Padres vs Rockies, ligne de course et total

Prédiction et choix Padres vs Rockies

Lamet est un ajout récent à la rotation du Colorado après avoir commencé l’année dans l’enclos des releveurs. Ses deux dernières sorties ont été des départs et il a travaillé trois manches dans chacune avec huit points au total autorisés. Il a huit retraits au bâton en deux buts sur balles au cours de ces six manches, mais a accordé 13 coups sûrs. Son FIP est de 5,01, ce qui indique qu’il a été meilleur qu’une MPM au nord de 12. Avec plus de manches de travail, sa MPM est vouée à baisser, mais les Rocheuses sont toujours très désavantagées avec lui sur le monticule.

Les frappeurs des Rocheuses sont encore plus désavantagés parce qu’ils font face à un gaucher de Blake Snell. Ils sont 29e au baseball dans l’OPS contre les gauchers et même s’ils jouent la moitié de leurs matchs au terrain Coors, ils sont les derniers à faire des circuits avec 11. Randal Grichuk a été excellent contre les gauchers avec un OPS de 1,084, donc il sera utile de lui obtenir plus de battes. mais avec Kris Bryant absent, ils perdent un autre de leurs meilleurs frappeurs contre les gauchers.

Snell a été fantastique ces derniers temps, pas seulement à ses deux derniers départs, mais à ses trois derniers, il n’a accordé qu’un seul point mérité et a 21 retraits au bâton au cours de cette séquence. Il a un excellent match pour continuer cette séquence de grand jeu. En juin, les Rockies sont 23e dans l’OPS et les paris sous le total ont une fiche de 37-28-1 dans leurs affrontements. Je vais prendre le dessous dans celui-ci.

