Prévisions et cotes Angels vs Astros pour le samedi 3 juin

Les Angels de Los Angeles sont entrés dans cette série avec les Astros de Houston dans le mélange de l’AL West et trois matchs au-dessus de 0,500. Maintenant, après deux défaites consécutives, les Angels ont une fiche de 30-29, 7,5 matchs derrière les Rangers et risquent de retomber à 0,500, voire moins de 0,500 s’ils sont balayés. Hier soir, les Angels ont perdu 6-2 après une défaite de 5-2 jeudi et maintenant Houston a une fiche de 34-23.

Pour le match 3 de cette série de quatre matchs, les Angels enverront Patrick Sandoval au monticule contre 6-1 Cristian Javier avec sa MPM de 2,97. Sandoval a une fiche de 3-4 avec une MPM de 3,42.

Les Astros sont les favoris à domicile dans celui-ci contre une équipe de Houston qui a trouvé son rythme offensivement.

Prédiction et sélection des anges contre les astros

Sur les sept dernières journées, seuls les Dodgers sont meilleurs offensivement que les Astros. Yordan Alvarez continue d’exceller au cœur de leur ordre et il a atteint la barre des 50 points produits hier, le premier de la MLB à le faire cette saison. Cependant, leur récent succès ne concerne pas Alvarez, il s’agit de la façon dont Jose Altuve a donné un sens à leur formation et a débloqué Alex Bregman et Jeremy Pena.

Espérons qu’il puisse aider les Astros à trouver plus de succès contre les gauchers maintenant aussi. Les Astros sont 17e en OPS contre des lanceurs gauchers comme Sandoval. Altuve a un OPS de près de 100 points de plus contre les gauchers pour sa carrière que contre les droitiers. Il leur donnera un coup de pouce.

Les deux infractions pourraient avoir un certain succès dans celui-ci car alors que Sandoval a une ERA de 3,42, son FIP est de 4,22 et il a 36 retraits au bâton pour 22 marches. Il semble devoir faire une sortie difficile et il en a eu quelques-unes fragiles le mois dernier. Javier est dans une situation similaire. Bien que Houston ait remporté le match dans neuf de ses 11 départs, le FIP de Javier est à 3,81, près d’un point supérieur à son ERA. Il a accordé neuf circuits et un à chacun de ses quatre derniers départs.

À cet endroit, je vais soutenir l’offensive de Houston et faire disparaître ces deux lanceurs partants en prenant le relais.

