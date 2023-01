Prévisions du support du tournoi NCAA: l’État du Kansas et l’État de l’Iowa en hausse

Existe-t-il actuellement une équipe de basket-ball universitaire plus chaude que les Wildcats de l’État du Kansas?

Les Wildcats ont remporté 10 de leurs 11 derniers matchs, dont une victoire palpitante en prolongation de 83-82 contre leur rival de l’État, le Kansas, mardi soir. Après la victoire, l’équipe de Jerome Tang a fait un grand saut dans le pronostiqueur du support FOX Sports Mike De CourcyLes projections mises à jour du tournoi de basket-ball masculin de la NCAA, qui ont été publiées vendredi.

Les têtes de série n ° 1 dans les dernières prévisions de DeCourcy – Houston, Alabama, Purdue et Kansas – restent les mêmes. Pendant ce temps, K-State est passé à une tête de série n ° 2, rejoignant UCLA , Tennessee et Arizona . Les Wildcats ont rebondi avec une impressionnante victoire de 81-66 sur l’USC après avoir perdu une paire de matchs Pac-12 début janvier contre l’État de Washington et l’Oregon.

Après une victoire 78-67 sur le n ° 7 Texas , les Iowa State Cyclones sont passés de la 4 ligne à la 3 ligne. Les Longhorns sont désormais répertoriés comme tête de série n ° 3 dans les prévisions de DeCourcy, avec Gonzague et Virginie.

Marquette, Baylor, Miami (FL) et Xavier constituent les têtes de série n ° 4.

En ce qui concerne la représentation à la conférence, les Big Ten sont en tête avec neuf candidatures, suivies de huit de l’ACC. Le Big 12 compte sept équipes représentées, tandis que la SEC en compte six. Le Pac-12 et Big East ont quatre équipes dans les dernières projections de DeCourcy. Le Mountain West compte trois équipes représentées, tandis que le WCC et l’Américain en ont chacun deux.

En regardant les équipes sur la bulle, DeCourcy a USC, Northwestern, Kentucky et Oklahoma comme dernières nos équipes, avec Penn State, Creighton, Virginie-Occidentale et Texas A&M à l’extérieur.

