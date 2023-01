Prévisions du support du tournoi NCAA: l’État du Kansas et Baylor font un grand pas

C’est un moment merveilleux pour être un fan de basket-ball universitaire masculin Big 12.

Alors que février approche et que le tournoi NCAA se rapproche, le Big 12 est au sommet du monde des cerceaux universitaires masculins, avec six équipes à couper le souffle classées dans le top 17 du sondage AP Top 25. Ouvrir la voie est Jerome Tang’s État du Kansas équipe, qui joue mieux au basket que n’importe quelle équipe du pays en ce moment.

Après une victoire impressionnante sur Texas Tech le week-end dernier, les Wildcats ont maintenant remporté 11 de leurs 12 derniers matchs, avec un match sur route très attendu contre Iowa State qui devrait occuper le devant de la scène dans le monde des cerceaux universitaires mardi soir.

Suite à leur récent succès, les Wildcats sont passés à la tête de série n ° 1 dans le pronostiqueur de FOX Sports Mike De Courcy les projections mises à jour du tournoi de basket-ball masculin de la NCAA, qui ont été publiées mardi. Ils sont rejoints par Houston , Alabama et Purdue sur la 1 ligne.

Le champion national en titre, les Kansas Jayhawks, est tombé à la deuxième tête de série après sa troisième défaite consécutive. L’équipe de Bill Self a pris un départ impressionnant de 16-1, mais les Jayhawks ont maintenant une fiche de 16-4 et 5-3 dans le jeu Big 12. Rejoindre le Kansas sur la 2-ligne est UCLA , Tennessee et Arizona .

L’un de ces programmes responsables de la diapositive de trois matchs du Kansas est Baylor . Les Bears ont remporté cinq victoires consécutives et sont passés à la troisième ligne. L’équipe de Scott Drew est rejointe par l’état de l’Iowa, la Virginie et Texas comme graines n° 3.

Marquette , Xavier , Gonzague et TCU constituent les têtes de série n ° 4.

En ce qui concerne la représentation à la conférence, le Big Ten ouvre la voie avec neuf offres, suivies de huit du ACC . Les Grand 12 et SECONDE six équipes représentées. Les Grand Est a cinq équipes dans les dernières projections de DeCourcy, tandis que le Pac-12 a quatre. Les Montagne Ouest a trois équipes représentées, tandis que le COE et Américain chacun en a deux.

En regardant les équipes sur la bulle, DeCourcy a Wake Forest, Maryland, Kentucky et Creighton comme les quatre dernières équipes, avec État de Penn Nevada, Oklahoma et l’État de l’Ohio à l’extérieur regardant à l’intérieur.

