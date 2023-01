Prévisions du support du tournoi NCAA: les meilleures têtes de série inchangées

Basket-ball universitaire il y a 3 heures

Les dernières projections du tournoi NCAA masculin du prévisionniste de FOX Sports Mike De Courcy sont ici, et les quatre meilleures équipes des projections plus tôt cette semaine – UConn , Purdue , Arizona et Kansas – n’ont pas été chassés de leur place.

Il en est de même pour les deux graines projetées Alabama , Gonzague , Tennessee et Houston . Ailleurs dans la parenthèse, cependant, Virginie est passé d’une tête de série n ° 4 à une tête de série n ° 3, sautant devant Arkansas après la défaite des Razorbacks contre LSU 60-57, mercredi.

Le Big Ten mène toujours toutes les conférences avec neuf équipes qui devraient décrocher leur billet pour le tournoi, suivis du Big 12 (huit), SEC (sept), ACC (six) et Pac-12 (quatre). Le Big West est entré dans la mêlée avec UC Santa Barbara qui devrait être une 15e tête de série. UCSB est 10-2 pour commencer la saison.

DeCourcy prévoit que les quatre dernières équipes seront LSU, Wake Forest, Utah State et les Utah Utes, et les quatre premières seront Creighton, UNLV, Texas Tech et Providence. Les quatre suivants sont USC, Pitt, OSU et NC State.

