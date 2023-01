Prévisions du support du tournoi NCAA: Houston passe à la tête de série n ° 1

Houston est de retour à la première place du sondage AP Top 25 de basketball universitaire masculin de cette semaine. Après avoir remporté neuf victoires consécutives et un 5-0 pour commencer Conférence athlétique américaine jouer, les Cougars progressent également dans les dernières projections du tournoi NCAA du prévisionniste du support FOX Sports Mike De Courcy .

L’équipe de Kelvin Sampson rejoint Alabama , Purdue et Kansas en tant que têtes de série 1 dans les dernières prévisions de DeCourcy, qui ont été publiées vendredi.

Arizona, Gonzague , UCLA et Tennessee composent les têtes de série n ° 2 dans les projections de DeCourcy. Les Zags sont passés à la ligne 2 après une impressionnante victoire sur la route contre BYU jeudi soir. L’équipe de Mark Few a maintenant remporté 10 matchs de suite après avoir commencé la saison 5-3.

UConn, qui figurait sur la ligne de tête de série dans les projections de mardi, est tombé à la troisième tête de série après une défaite de 82-76 contre Marquette. Les Huskies ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs après avoir commencé 14-0. Texas , État du Kansas et Xavier apparaissent également comme graines n ° 3.

Arkansas , État de l’Iowa , Virginie et Miami (FL) composent les graines n ° 4.

En ce qui concerne la représentation à la conférence, le Big Ten ouvre la voie avec neuf offres, suivies de huit du ACC . Le Big 12 compte sept équipes représentées, tandis que le SECONDE en a six. Pendant ce temps, le Pac-12 et Grand Est ont chacun quatre équipes. Les Américain a trois équipes, tandis que le Montagne Ouest et COE ont chacun deux équipes représentées.

En regardant les équipes sur la bulle, DeCourcy a la Virginie-Occidentale, Utah UCF et Iowa comme les quatre dernières équipes, avec Northwestern, Virginie Tech , Oklahoma et Indiana à l’extérieur regardant à l’intérieur.

