Prévisions du marché du suivi des actifs des aéroports du Moyen-Orient et d’Afrique jusqu’en 2027

Le marché du suivi des actifs aéroportuaires dans la MEA devrait passer de 41,2 millions de dollars US en 2019 à 102,3 millions de dollars US d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 12,7% de 2020 à 2027. Les acteurs du marché du suivi des actifs aéroportuaires proposent divers types de solutions uniquement pour le suivi et la gestion des actifs aéroportuaires dans l’industrie aéronautique.

Le marché comprend les fournisseurs de télématique desservant d’autres secteurs.

Récemment, plusieurs partenariats entre ces acteurs ont été observés: par exemple, en novembre 2019, Sigfox, un fournisseur de services IoT, s’est associé à une agence de voyages nommée Amadeus.

Le partenariat visait à proposer un logiciel de suivi des bagages et des équipements d’avion.En mars 2019, Menzies, un prestataire de services au sol, s’est associé à Smarter Asset Management pour son système télématique Gen3.

TCR Group, une société de location d’équipements de support aéroportuaire, s’est associé à Targa Telematics et Sensolus. Le partenariat a été réalisé pour améliorer la surveillance en temps réel des véhicules d’équipement de soutien au sol et des actifs motorisés. De tels partenariats entre les acteurs de l’écosystème offrent des opportunités de croissance lucratives pour la croissance du marché du suivi des actifs aéroportuaires dans la MEA. La MEA connaît un trafic aérien élevé en raison des nouveaux aéroports à venir, ce qui stimule la demande de solutions de suivi des actifs aéroportuaires, renforçant ainsi la croissance du marché du suivi des actifs des aéroports MEA.

Sur la base de l’offre, le segment du matériel a dominé le marché du suivi des actifs des aéroports MEA en 2019.Avec l’utilisation d’un logiciel de suivi des actifs, les aéroports et les transporteurs exploitent efficacement le processus de suivi.

Grâce au suivi avancé des actifs et à l’innovation RF sans fil, il est abordable et simple de suivre les chemins, y compris les armadas de véhicules et le matériel au sol, tels que les tramways, les unités d’alimentation au sol, les chargeurs et de nombreux autres appareils coûteux. réduire les coûts en gardant les trackers plus longtemps avec une vérification étroite de la zone en cours et une meilleure perméabilité pour les problèmes de support.

Dans une aérogare, les avantages des balises GPS offrent aux administrateurs un accès raisonnable à toutes les données dont ils ont besoin depuis l’environnement de travail.Les gadgets, capteurs et entrées basés sur l’innovation RF sont un moyen pratique de capturer, de surveiller et de suivre toutes les informations accumulées. par différentes ressources mobiles.

Les balises GPS mettent sur les ressources de l’organisation, telles que les tramways, les transporteurs agricoles, les chargeurs à bande, les chariots élévateurs à fourche, les chargeurs de lit et d’autres ressources mobiles fondamentales, renforcent la zone continue et le statut conférant à un chef focal. Différents types d’équipements sont utilisés dans les cadres de positionnement global des ressources tels que la RFID par utilisateur, les câbles radio, les étiquettes RFID, les connecteurs, les liens, les cartes RFID et bien d’autres. Chaque gadget fournit en outre des données essentielles dans le cloud pour des avantages futurs. Ainsi, le marché du suivi des actifs aéroportuaires offre d’énormes avantages à l’industrie aéronautique.

La pandémie COVID-19 en cours affecte l’économie MEA L’Iran, l’Arabie saoudite, le Qatar, l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis font partie des pays avec un nombre élevé de cas de COVID-19 et de décès associés.

La croissance économique et industrielle de ces pays a été affectée négativement au cours des derniers mois.La région comprend de nombreuses économies, comme les Émirats arabes unis, avec une base de clients diversifiée et des développements infrastructurels pour construire des villes intelligentes.

Ainsi, ces économies sont des marchés potentiels pour les fournisseurs de solutions de suivi des actifs. L’industrie aéronautique de la région a été perturbée par l’épidémie de COVID-19.

La baisse continue du nombre de passagers dans les aéroports, en raison des restrictions annoncées par les autorités gouvernementales, a conduit les aéroports à observer une baisse de la génération de revenus. La région compte un certain nombre de projets de construction et d’expansion d’aéronefs qui devraient être achevés d’ici la fin de 2020 et en 2021. Les restrictions temporaires sur les activités de construction ralentissent le taux d’adoption des technologies. Par conséquent, la pandémie a un impact négatif sur le marché du suivi des actifs aéroportuaires; cependant, la croissance du marché du suivi des actifs aéroportuaires devrait reprendre à la mi-2021.

La taille globale du marché du suivi des actifs des aéroports MEA a été calculée à l’aide de sources primaires et secondaires.Pour commencer le processus de recherche, une recherche secondaire exhaustive a été menée à l’aide de sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives sur le marché.

Le processus sert également à obtenir une vue d’ensemble et des prévisions du marché du suivi des actifs des aéroports MEA par rapport à tous les segments de la région.De plus, plusieurs entretiens primaires ont été menés avec des participants de l’industrie et des commentateurs pour valider les données, ainsi que pour obtenir des informations plus analytiques sur le sujet.

Les participants qui participent généralement à un tel processus comprennent des experts du secteur, tels que des vice-présidents, des responsables du développement commercial, des responsables de la veille commerciale et des responsables nationaux des ventes, ainsi que des consultants externes, tels que des experts en évaluation, des analystes de recherche et des leaders d’opinion clés spécialisés dans le marché du suivi des actifs aéroportuaires MEA. Asset Fusion Limited, Ctrack, Litum, Tri-Logical Technologies Limited et Unilode Aviation Solutions Aviation Solutions sont quelques acteurs opérant sur le marché du suivi des actifs aéroportuaires MEA.

