Le marché des panneaux de plancher d’avion MEA devrait passer de 33,96 millions USD en 2019 à 47,63 millions USD d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 5, 4% de 2020 à 2027. La demande croissante de flotte d’avions cargo dans la région MEA devrait stimuler le marché des panneaux de plancher des avions MEA.

L’activité de fret aérien MEA augmente à un rythme exponentiel, entraînant ainsi les commandes et les expéditions de modèles d’avions cargo dans la région MEA.

Les cargos à fuselage large ont dominé l’industrie du fret aérien au fil des ans, augmentant ainsi les volumes d’achat de panneaux de plancher d’avion.Le revêtement de sol de tout avion cargo est fabriqué avec une précaution et une précision ultimes, car les panneaux de plancher doivent porter des charges plus lourdes que le fret des avions de passagers. compartiments.

De plus, la solidité et la rigidité de ces panneaux de plancher sont de la plus haute importance. Plusieurs transporteurs de fret achètent des cargos à fuselage étroit et convertissent également les avions de passagers à fuselage étroit existants en avions cargo.

La flotte d’avions de la série Boeing B737 devrait également connaître une forte demande de conversion de passagers en avions de fret, ce qui permettrait à la MEA à plusieurs acteurs du marché des panneaux de plancher d’avions et des acteurs du marché secondaire de constater une demande accrue pour leurs produits et services. Ces développements propulseront le marché des panneaux de plancher d’avion MEA dans les années à venir. Un besoin croissant de flotte d’avions cargo augmenterait la demande de panneaux de plancher d’avion dans les années à venir, stimulant ainsi le marché des panneaux de plancher d’avion MEA.

La MEA, en particulier les Émirats arabes unis et l’Iran, est fortement touchée en raison de l’épidémie de COVID-19.Le marché des panneaux de plancher d’avion MEA est principalement affecté par la perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

En ce qui concerne la fermeture des frontières des pays, la chaîne d’approvisionnement de plusieurs composants et pièces a été perturbée.La demande de composants d’avions avancés, y compris des panneaux de plancher d’avion pour les activités d’aménagement de ligne et de modernisation de la flotte d’avions militaires et de la flotte d’aviation générale parmi les avionneurs , les forces militaires et les prestataires de services MRO, s’est affaibli au cours des deux derniers mois.

Cela a entraîné une perte d’activité parmi les acteurs du marché des panneaux de plancher d’avion qui proposent leurs produits à leurs clients respectifs dans la région MEA. De plus, plusieurs compagnies aériennes ont reporté ou annulé l’achat ou les commandes d’avions réguliers.

L’épidémie de COVID-19 a conduit les fabricants à suspendre leurs opérations ou à opérer temporairement avec une main-d’œuvre minimale. Cela a affaibli la demande de panneaux de plancher d’avions, entravant ainsi le marché des panneaux de plancher d’avions du pays.

Sur la base du type d’avion, le segment des avions à fuselage large a dominé le marché des panneaux de plancher d’avion MEA en 2019.Un avion à fuselage large a la capacité de transporter environ 200 à 850 passagers et est utilisé pour effectuer des vols long-courriers et moyen-courriers.

Dans la région MEA, le trafic de passagers aériens a augmenté avec le temps, c’est pourquoi, plutôt que d’exploiter de petits avions, on préfère un plus gros avion capable de transporter un grand nombre de passagers à la fois.

Par conséquent, cette tendance devrait entraîner la demande de panneaux de plancher pour avions gros porteurs au cours de la période de prévision pour la région MEA. Les avions gros porteurs offrent aux compagnies aériennes la possibilité d’offrir une meilleure expérience client grâce à des services à valeur ajoutée.

Les initiatives croissantes des gouvernements de la région MEA pour l’industrie de l’aérospatiale et de la défense sont susceptibles de pousser la demande d’avions gros porteurs dans un proche avenir, ce qui augmenterait également la demande de panneaux de plancher pour avions. Les avions à fuselage large ont de plus grandes surfaces qui nécessitent un système de panneaux de plancher larges, qui sont équipés des poutres de plancher de l’avion afin d’offrir une surface sur laquelle l’équipage et les passagers peuvent marcher et également fournir des points de fixation pour le mobilier et d’autres composants. Les panneaux de plancher puissants agissent comme une structure de support suffisamment légère pour maintenir le poids de l’avion à un faible niveau. Les avantages des panneaux de plancher d’avion, tels que la légèreté, la durabilité élevée et la résistance, devraient augmenter leur demande d’avions à fuselage large, ce qui stimulerait le marché des panneaux de plancher d’avion MEA.

La taille globale du marché des panneaux de plancher d’avion MEA a été dérivée à l’aide de sources primaires et secondaires.Pour commencer le processus de recherche, une recherche secondaire exhaustive a été menée à l’aide de sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives sur le marché des panneaux de plancher d’avion MEA.

Le processus sert également à obtenir une vue d’ensemble et des prévisions pour le marché des panneaux de plancher d’avion MEA par rapport à tous les segments de la région.De plus, plusieurs entretiens primaires ont été menés avec des participants de l’industrie et des commentateurs pour valider les données, ainsi que pour obtenir des informations plus analytiques sur le sujet.

Les participants qui participent généralement à un tel processus comprennent des experts du secteur, tels que des vice-présidents, des directeurs du développement commercial, des gestionnaires de renseignements sur le marché des panneaux de plancher d’avion et des directeurs des ventes nationaux, ainsi que des consultants externes, tels que des experts en évaluation, des analystes de recherche et des opinions clés. leaders spécialisés sur le marché des panneaux de plancher d’avion MEA. Aim Altitude UK Ltd .; Collins Aerospace, une société de Raytheon Technologies Corporation; Euro Composite SA; Safran SA; Singapore Technologies Engineering Ltd; et The Gill Corporation font partie des quelques acteurs opérant sur le marché des panneaux de plancher d’avion MEA.

