Prévisions d’orages pour l’intérieur de la Colombie-Britannique

Environnement Canada prévoit des orages pour l’Okanagan, Revelstoke et Golden

L’Okanagan pourrait connaître un orage, vendredi après-midi.

Environnement Canada prévoit une probabilité de 30 % d’averses et un risque d’orage en fin d’après-midi. Les vents devraient souffler en rafales à 40 km/h.

Le risque d’orage persiste dans la nuit et samedi.

Kelowna, Penticton et Vernon connaîtront des températures autour de 31 °C samedi, tandis que le mercure pourrait atteindre 34 °C à Osoyoos.

Des passages nuageux avec possibilité d’averses sont prévus pour la soirée, avec un minimum de 17°C.

Revelstoke et Golden présentent également un risque d’orage, vendredi en fin d’après-midi, avec 30 % de probabilité d’averses.

Le Shuswap a 30 % de chances d’averses vendredi, ce qui pourrait se poursuivre dans la soirée. Samedi s’annonce ensoleillé avec un maximum de 32°C.

