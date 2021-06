Prévisions d’incendies de forêt pour 2021 dans l’ouest des États-Unis : chaleur, sécheresse, incertitude

L’été n’a pas encore officiellement commencé, mais la saison des feux de forêt est déjà arrivée aux États-Unis. Aujourd’hui, une vague de chaleur intense associée à une sécheresse extrême menace d’aggraver les choses.

D’importants incendies de forêt ont déjà brûlé 981 000 acres cette année à ce jour, plus que les 766 000 acres brûlées à la même époque l’année dernière, selon le National Interagency Fire Center.

En Arizona, plus de 208 000 acres ont brûlé, envoyant de la fumée dans le Colorado. Le Telegraph Fire de 123 000 acres fait désormais partie des 10 plus grands incendies de l’histoire de l’Arizona.

Dans l’Utah, les incendies ont carbonisé plus de 25 000 acres, avec un nouvel incendie allumé chaque jour pendant trois semaines. La Californie a vu sa superficie brûlée depuis le début de l’année quadrupler par rapport à 2020.

Il est sur le point de s’aggraver alors que l’été commence officiellement. Alors que 2021 ne battra peut-être pas la saison record de 2020, les experts disent que ce sera sévère. « Cela va probablement être au-dessus de la moyenne, c’est sûr, mais ce ne sera pas hors du commun », a déclaré Craig Clements, directeur du Wildfire Interdisciplinaire Research Center de l’Université d’État de San Jose.

Il est important de se rappeler que les feux de forêt font naturellement partie de nombreux écosystèmes. Ils aident à éliminer la pourriture, à restaurer les nutriments dans le sol et sont même nécessaires à la germination de certaines plantes. Les feux réguliers sont une caractéristique de nombreuses forêts et prairies saines. Cependant, les incendies de forêt sont devenus de plus en plus destructeurs ces dernières années, et les humains sont à blâmer. Qu’il s’agisse de construire dans des régions sujettes aux incendies, de supprimer les incendies naturels, d’allumer des incendies ou de changer le climat, l’humanité rend les incendies de forêt plus étendus, coûteux et meurtriers.

Même ainsi, il existe de nombreux facteurs compliqués et surprenants qui contribuent aux enfers massifs, il y a donc beaucoup de variabilité d’une année à l’autre. Voici quelques-uns des facteurs qui inquiètent les prévisionnistes dans l’ouest des États-Unis.

Pourquoi 2021 devrait être une mauvaise année d’incendie pour l’Occident

Pour s’enflammer, un feu de forêt a besoin de carburant, de conditions météorologiques favorables et d’une source d’inflammation. Mais le fait que la saison globale des incendies soit particulièrement sévère ou douce dépend de variables qui interagissent de manière compliquée et parfois contradictoire.

Par exemple, un hiver humide peut aider à encourager la croissance de plus de végétation au printemps, qui peut ensuite se transformer en carburant à mesure que l’été se réchauffe. Mais un hiver sec peut ajouter à l’aridité des sécheresses en cours, en particulier dans les zones qui ont déjà beaucoup de combustibles inflammables, comme les forêts. « En Californie, si c’est une année sèche, c’est une mauvaise saison des incendies. Si c’est une année humide, c’est une mauvaise saison des incendies », a déclaré Clements.

Ainsi, selon l’écosystème particulier – forêt côtière, forêt de montagne, prairie, chaparral – les mêmes conditions météorologiques et climatiques peuvent déplacer le risque d’incendie dans différentes directions. Mais à l’heure actuelle, ce sont les facteurs les plus importants à l’origine du risque d’incendie de forêt dans l’ensemble de l’Ouest :

Sécheresse massive

De vastes étendues de l’ouest des États-Unis connaissent une sécheresse extrême. Environ 72 pour cent de la région sont considérés comme étant en situation de sécheresse « sévère », tandis que 26 pour cent se trouvent dans la pire catégorie de sécheresse « exceptionnelle ». Les niveaux d’eau dans des réservoirs comme le lac Oroville en Californie et le lac Mead au Nevada ont chuté à des niveaux historiquement bas. L’Oregon vient de connaître son printemps le plus sec jamais enregistré.

Cette sécheresse est une combinaison à la fois d’une baisse des précipitations sur 20 ans appelée mégasécheresse, ainsi que de variations saisonnières.

L’été dernier a apporté une chaleur extrême dans la région, ce qui a provoqué l’évaporation de plus d’humidité dans le sol, laissant moins d’eau pour les plantes. L’hiver suivant n’a pas apporté beaucoup de neige et de pluie, en partie à cause d’un modèle de refroidissement dans l’océan Pacifique connu sous le nom de La Niña. La neige qui s’est accumulée s’est dissipée plus rapidement que la moyenne, laissant un manteau neigeux de zéro pour cent dans la Sierra Nevada en mai.

Les images satellites de l’espace montrent à quelle vitesse le paysage californien a changé depuis fin mars. Le manteau neigeux de la Sierra Nevada a presque disparu et la végétation de l’État s’est asséchée de manière assez spectaculaire (particulièrement visible dans la vallée centrale). #CAwx #CAeau pic.twitter.com/1ObGsTrFlR – US StormWatch (@US_Stormwatch) 11 mai 2021

Temps chaud

La Californie a bénéficié d’un temps frais et de pluies légères au début du mois, mais maintenant la température commence à augmenter. Le Sud-Ouest, quant à lui, se prépare à une chaleur record cette semaine. Jusqu’à 40 millions d’Américains sont sur le point de devenir étouffants à mesure que les températures montent jusqu’à 120 degrés Fahrenheit.

La chaleur élevée est étroitement liée au risque d’incendie. « S’il fait vraiment chaud, nous avons généralement une saison des incendies plus élevée », a déclaré Clements. « S’il fait plus frais, ce sera en dessous de la moyenne. »

L’air peut absorber environ 7 % d’eau en plus pour chaque degré Celsius qu’il se réchauffe. Mais s’il n’y a pas beaucoup d’humidité à absorber pour commencer, alors il y a un écart entre ce que l’air peut entièrement absorber et l’humidité réellement présente. Cet écart est connu sous le nom de déficit de pression de vapeur, et c’est un signal d’avertissement clé de risque d’incendie de forêt, indiquant qu’il y a peu d’humidité se déplaçant à travers les arbres, les arbustes et les herbes.

Beaucoup de carburant sec

La combinaison de chaleur et d’aridité a laissé la végétation desséchée et prête à s’enflammer. « La teneur en humidité du carburant est un facteur essentiel pour comprendre le comportement du feu et le danger d’incendie », a déclaré Clements.

Cette végétation exceptionnellement sèche provoque alors des incendies plus chauds, plus rapides et plus longs, ce qui à son tour entrave les efforts pour les contenir. Cela crée un cycle qui peut finir par provoquer des incendies de forêt massifs et dévastateurs.

Les conditions quotidiennes peuvent atténuer certaines des tendances à long terme des feux de forêt

Bien que le pont soit empilé en faveur des incendies de forêt majeurs cette année encore, cela ne garantit pas qu’ils seront plus gros, plus fréquents ou plus destructeurs. Les incendies nécessitent toujours une source d’inflammation et dépendent du vent et des conditions sèches persistantes pour se propager. « Les choses semblent effrayantes, mais s’il n’y a pas d’allumage, ce n’est pas si grave », a déclaré Clements.

S’il n’y a pas d’événement de vent majeur lorsque les incendies s’allument, ils pourraient rester contenus. De même, des épisodes de pluie ou des températures plus basses pourraient éteindre les flammes. Ces événements météorologiques peuvent changer radicalement la dynamique des incendies et on ne sait pas encore ce que réserveront les semaines à venir.

Et s’il n’y a rien pour allumer les flammes, alors il y aura peu de nouveaux incendies. La majorité des incendies de forêt aux États-Unis, plus de 84 pour cent, sont allumés par des humains. Cela peut provenir d’incendies criminels, de feux de camp sans surveillance, de lignes électriques ou de machines tombées en panne. Ainsi, prendre des mesures pour réduire les incendies, comme interdire les incendies dans les zones forestières ou limiter les routes ouvertes aux voitures dans les chaparrals sujets aux incendies, peut contribuer grandement à réduire les risques d’incendie de forêt. Des sociétés d’électricité comme Pacific Gas & Electric préparent des plans pour couper l’alimentation de leurs clients afin d’empêcher leur matériel d’allumer de nouveaux incendies.

Mais la nature peut aussi déclencher des incendies. Un orage sec l’année dernière a déclenché une vague d’incendies en Californie. Juillet est le mois de pointe pour les éclairs en Occident, et c’est une chose que les humains ne peuvent pas empêcher.

Au fil du temps, il est possible de réduire les effets destructeurs des incendies de forêt, par exemple grâce à des brûlages contrôlés, à l’éclaircissage régulier des arbres et des broussailles qui s’accumulent et à la relocalisation des maisons et des entreprises loin des zones à haut risque. Mais la situation actuelle s’est développée au cours de plus d’un siècle de mauvaise planification, et elle ne sera pas corrigée du jour au lendemain. Ainsi, les incendies de forêt en Occident risquent de s’aggraver avant de s’améliorer.