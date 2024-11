Prévisions d’Halloween : la fête de cette année pourrait être la plus chaude depuis des décennies pour le Nord-Est

CNN

Cet Halloween pourrait être l’un des plus chauds jamais enregistrés dans certaines parties des Grands Lacs, du nord-est et du centre de l’Atlantique, alors qu’un front chaud arrive des plaines du sud.

Près de 50 records quotidiens de températures élevées pourraient tomber jeudi, avec des températures s’élevant de plus de 20 degrés au-dessus de la normale, imitant les conditions de la fin de l’été plutôt que celles d’Halloween.

À Boston, les températures pourraient atteindre 80 degrés, ce qui pourrait constituer le deuxième Halloween le plus chaud jamais enregistré, juste en dessous du record de 81 degrés établi en 1946. La moyenne pour cette période de l’année est d’environ 57 degrés.

Philadelphie devrait atteindre 81 degrés, ce qui la placerait également comme le deuxième Halloween le plus chaud jamais enregistré, derrière les 82 degrés enregistrés en 1946. La température typique de la ville à la fin octobre oscille autour de 61 degrés.

La ville de New York pourrait connaître une température maximale de 75 degrés, ce qui la classerait au sixième rang des Halloweens les plus chauds. Le record absolu de 81 degrés, établi en 1946, est toujours d’actualité, alors que quatre autres années ont vu les températures atteindre 76 degrés. Généralement, la température moyenne à New York pendant cette période est d’environ 59 degrés.

Washington, DC, pourrait atteindre 80 degrés, ce qui la placerait au troisième rang des Halloweens les plus chauds.

Certains trick-or-treaters dans d’autres régions du pays peuvent avoir besoin d’une veste de pluie pour accompagner leurs costumes, avec de la pluie attendue dans une grande partie du Haut-Midwest et dans la région d’Ark-La-Tex la nuit d’Halloween.

Des orages forts à violents, accompagnés de vents destructeurs, sont possibles du sud d’Indianapolis jusqu’à Shreveport, en Louisiane, jeudi soir. Des risques de pluie sont également probables jeudi soir pour des villes de l’ouest comme Seattle, Portland, Boise, Idaho et Redding, en Californie.

D’autres devront peut-être ajouter des bottes de neige ou d’autres équipements d’hiver à leurs costumes. À Duluth, Minnesota, la pluie se transformera en neige après 16 heures, et de la neige est également probable dans les altitudes plus élevées des Cascades et des Jeux olympiques dans le nord-ouest du Pacifique.