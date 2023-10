Les vents les plus forts de la saison à Santa Ana devraient augmenter le risque d’incendie de forêt dans le sud de la Californie, ainsi que le risque de coupures de courant.

Des conditions météorologiques d’incendie sont prévues de samedi soir à lundi soir en raison des vents de Santa Ana et d’une faible humidité, selon le service météorologique national. Une veille météorologique en cas d’incendie a été émise pour les comtés de Los Angeles et de Ventura, mettant en garde contre des conditions sèches dans la région et une humidité généralisée à un chiffre. Les vents les plus forts sont attendus dimanche, lorsque des rafales de 35 à 50 mph seront fréquentes, avec des rafales isolées allant jusqu’à 60 mph dans les montagnes et les contreforts.

Les vents secs et venteux du large dureront jusqu’à mardi, ce qui pourrait prolonger les conditions météorologiques critiques en matière d’incendie à Los Angeles.

En Californie du Nord, le service météorologique a également émis un avertissement de drapeau rouge pour certaines parties de la Bay Area samedi et dimanche, commençant plus tôt pour les altitudes supérieures à 1 000 pieds. Des rafales de vent du large et une humidité relativement faible augmenteront les conditions météorologiques critiques en matière d’incendie pour North Bay, East Bay, les collines et montagnes de Santa Clara et la côte de San Mateo.

L’équipe de Southern California Edison a informé ses clients que les vents violents et la végétation sèche pourraient augmenter le risque de coupures de courant pour la sécurité publique afin de protéger les communautés des incendies déclenchés par des lignes électriques tombées en panne.

« Nous savons que les coupures affectent considérablement la vie quotidienne de nos clients et leur créent des difficultés », ont déclaré les responsables dans le communiqué. “Nous nous efforçons de limiter la portée des fermetures possibles aux seules zones confrontées à la plus forte menace d’incendies de forêt et nous prenons des mesures pour tenir nos clients informés.”

Le service public a informé 150 240 clients qu’ils pourraient être soumis à des coupures de dimanche à mardi. Si une coupure est nécessaire, le service public tentera de rétablir l’alimentation électrique des clients dès que cela sera jugé sûr et après que les équipes auront inspecté les lignes électriques.

Les Santa Anas sont des vents d’est qui se développent en raison de la haute pression sur la région du Grand Bassin de l’Utah et du Nevada et passent dans le sud de la Californie. Ils se réchauffent et accélèrent lorsqu’ils traversent les montagnes, provoquant de fortes rafales dans les régions des montagnes et des vallées.

Les Californiens peuvent conserver leur électricité pendant les pannes en achetant un générateur de secours, en installant des panneaux solaires ou en alimentant leur maison avec des véhicules électriques.