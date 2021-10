Prévisions d’ensoleillement pour le marathon de Londres avant les orages et GRELE cet après-midi

Les marathoniens de LONDRES peuvent s’attendre à des conditions idéales pour leur grande course aujourd’hui – quelques heures seulement avant que le temps ne se dégrade.

La capitale devrait rester au sec et en bonne santé ce matin alors que des athlètes du monde entier descendent dans la ville pour courir.

Les coureurs participent au Virgin London Marathon 2019 Crédit : Getty

La météo s’annonce idéale pour courir ce matin Crédit : AFP

Il va faire beau et sec dans la capitale ce matin quand les coureurs courent

Ce sera un début ensoleillé pour la plupart du Royaume-Uni, mais les averses à l’ouest pourraient devenir fortes en se déplaçant vers l’est – certaines avec de la grêle et du tonnerre.

Les températures à Londres atteindront environ 11 ° C entre 8 et 9 heures du matin au début du marathon, atteignant des sommets de 17 ° C pendant la journée.

Les rafales de vent pourraient être un problème pour les coureurs, avec des vitesses comprises entre 30 et 35 mph explosant tout au long de la journée.

Le Met Office prévoit également plusieurs averses tout au long de la journée, mais pas plus de 2-3 mm de précipitations.

Ceux-ci ne devraient pas être un problème pour les Londoniens en premier lieu, mais pourraient aider à refroidir les finissants tardifs plus tard dans la journée.

Un porte-parole du Met Office a déclaré: « Cela s’annonce une belle matinée ensoleillée à venir, beaucoup de soleil mais un peu de brise du sud-ouest et le nuage aura tendance à augmenter au fur et à mesure que la course avance.

« Certainement pour des arrivées plus tardives dans l’après-midi, il y aura plus de nuages ​​autour du vent qui se sera un peu levé, et il y aura également une probabilité croissante qu’une averse se développe. »

Cela survient après que samedi a vu des rafales de 60 mph à Needles Old Battery sur l’île de Wight, et le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour la plupart du sud de l’Angleterre et il y a eu une série d’alertes aux inondations.

Entre 9h et 15h samedi, Evershot dans le Dorset a enregistré 30 mm de précipitations et Middle Wallop dans le Hampshire 24,2 mm au cours de la même période.

Un avertissement de vent jaune est désormais en place pour dimanche dans les îles Shetland, avec des rafales pouvant atteindre 70 mph qui devraient perturber les déplacements.

Manchester culminera à environ 14 ° C aujourd’hui, mais le nord du Royaume-Uni devrait recevoir plus de précipitations tout au long de la journée.

Les précédents marathons de Londres ont vu les coureurs s’effondrer sous la chaleur, les organisateurs de la course étant à court d’eau pour les concurrents en 2018.

Les organisateurs ont précipité des camions pour remplir les stations d’eau entre les milles huit et dix avec des fournitures d’urgence, mais un coureur a déclaré: « Les gens s’effondrent à cause de la chaleur. »

Des foules d’athlètes traversent le Tower Bridge pendant le marathon de Londres Virgin Money à Londres Crédit : Getty

Un coureur se traîne à travers la pluie et les vents violents sur la promenade d’Eastbourne, East Sussex Crédits : jon santa cruz

Les fêtards Hardy ont bravé la pluie à Manchester hier soir Crédit : LNP

Il y a eu des crues éclair sur l’A47 Wandsford, Peterborough, samedi Crédit : Terry Harris (THA)