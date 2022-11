Prévisions de tornades : 40 millions de personnes à risque de conditions météorologiques extrêmes dans le sud

Plus de 40 millions de personnes vivent dans la région considérée comme étant à risque de ces tempêtes, avec plus d’un million d’entre elles dans la région, y compris Jackson, Miss., Les plus susceptibles de voir des tornades mardi. D’autres villes comme Memphis courent un risque accru, au niveau trois sur cinq, pour ces tempêtes. Nashville, Birmingham, Ala., et Baton Rouge et Shreveport en Louisiane courent un léger risque de tempêtes – niveau deux sur cinq.

“Les dangers associés à ces orages sont des éclairs fréquents, des rafales de vent violentes, de la grêle et quelques tornades”, ont déclaré les prévisionnistes du Weather Prediction Center.

Le couloir le plus à risque de tornades dangereuses – niveau quatre sur cinq – s’est déplacé un peu plus au sud que prévu lundi. La région s’étend de l’extrême nord-est de la Louisiane et du centre du Mississippi, y compris Jackson.

Ce déplacement vers le sud signifie que des endroits comme la région peuplée de Memphis sont moins susceptibles de connaître des conditions météorologiques tornades, mais cela ne signifie pas qu’ils ne le feront pas.

“Le simple fait que certaines parties de cette zone aient été retirées du risque modéré n’exclut pas la possibilité d’une forte tornade à longue piste ou de phénomènes météorologiques violents importants”, ont averti les prévisionnistes du bureau météorologique de Memphis.