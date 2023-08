Prévisions de températures record à Dallas alors que la vague de chaleur torride continue de cuire les États-Unis

OKLAHOMA CITY (AP) – L’été 2023 touche peut-être à sa fin – mais la chaleur extrême ne l’est pas : d’autres températures record – cette fois à travers le Texas – sont attendues samedi et dimanche alors que les États-Unis continuent de cuire.

Des sommets de 109 degrés Fahrenheit (42,8 degrés Celsius) prévus pour samedi et 110 F (43,3 C) dimanche à Dallas briseraient le record actuel de 107 F (41,7 C) chaque jour, tous deux établis en 2011, et viendraient après un haut de 109 F (42,8 C) jeudi a battu un record de 107 F établi en 1951, selon le météorologue du National Weather Service Tom Bradshaw.

« Il n’y a vraiment aucun soulagement en vue, il y a un indice d’ici la fin août, peut-être la fête du Travail, les températures élevées commenceront à tomber en dessous de 100 », a déclaré Bradshaw. « Il est possible de voir des températures de plus de 100 degrés pendant la première moitié de septembre, au moins de temps en temps. »

La vague de chaleur causant la misère au Texas ce week-end n’est que la dernière à punir les États-Unis cette année.

Les scientifiques avertissent depuis longtemps que le changement climatique, entraîné par la combustion de combustibles fossiles, par la déforestation et par certaines pratiques agricoles, conduira à des épisodes météorologiques extrêmes plus nombreux et prolongés, y compris des températures plus chaudes.

Le globe entier a mijoté pour enregistrer une chaleur en juin et en juillet. Et comme si cela ne suffisait pas, la fumée des incendies de forêt, des inondations et des sécheresses a causé des problèmes à l’échelle mondiale.

Il y a quelques jours à peine, les températures élevées quotidiennes dans le nord-ouest du Pacifique ont battu des records. À l’aéroport international de Portland, la température quotidienne élevée lundi de 108 degrés Fahrenheit (42,2 Celsius) a battu le précédent record quotidien de 102 degrés (38,9 C), a annoncé le National Weather Service. C’était aussi la première fois en 130 ans de temps enregistré que Seattle avait trois jours de suite avec des minimums de 67 degrés (19,4 C) ou plus chauds.

Le mois dernier, la région de Phoenix a grillé sous un record de 31 jours de températures quotidiennes élevées de 110 F (43,4 C) ou plus. La chaleur historique a commencé à souffler sur la région en juin, s’étendant du Texas à travers le Nouveau-Mexique et l’Arizona et dans le désert californien. Le précédent record était de 18 jours consécutifs, établi en 1974. En juillet, les États-Unis continentaux ont établi un record de chaleur nocturne, offrant peu de soulagement de la chaleur diurne pour les personnes, les animaux, les plantes et le réseau électrique, ont déclaré les météorologues.

Pendant ce temps, à Waco, à environ 90 miles (145 kilomètres) au sud de Dallas, il n’y a pas eu de pluie pendant un record de 49 jours consécutifs, depuis seulement une quantité infime le 1er juillet.

« Il n’y a aucun signe qui va changer de sitôt … Waco est sur la bonne voie pour être l’été le plus sec jamais enregistré », a déclaré Bradshaw.

À Oklahoma City, le maximum devrait atteindre 106 F (41,1 C), égalant un record établi en 1934 et à Topeka, Kansas, le maximum devrait atteindre 108 F (42,2 C), soit un degré de moins que le record établi. en 1936.

Un avertissement de chaleur excessive est en place depuis le sud du Texas, l’ouest de la Louisiane, l’est de l’Oklahoma, l’est du Kansas et tout le Missouri. Des avertissements de chaleur excessive ont également été émis pour certaines parties de l’Arkansas, du Kentucky, du Minnesota, du Nebraska, de l’Illinois et de l’Iowa.

À Minneapolis, où le maximum quotidien moyen est de 81,7 F (27,6 C) degrés, le maximum doit atteindre 95 F (35 C), avant qu’un front froid ne fasse chuter les températures au milieu des années 80 dimanche, selon le service météorologique.

Un avis de chaleur a été émis dimanche pour certaines parties du sud du Wisconsin et des niveaux élevés d’ozone affecteront la qualité de l’air dans l’Indiana où les températures devraient atteindre le milieu des années 90 d’ici mercredi, a rapporté le service météorologique.

Un maximum de 95 F (35 C) est prévu en milieu de semaine à Chicago, 12 degrés au-dessus de la normale.

Des températures plus torrides ont cuit la majeure partie de la Louisiane samedi. La région de Shreveport a vu samedi des températures aussi élevées que 110 F (43,3 C) tandis que la Nouvelle-Orléans a atteint la barre des 101 F (38,3 C).

Megan Williams, météorologue au National Weather Service à Slidell, a déclaré que les résidents jusqu’à dimanche pourraient s’attendre à des valeurs d’indice de chaleur – ou à ce que l’on ressent à l’extérieur – entre 108 et 113 F (42,2 à 45 C) – et dans certains cas supérieures à 113 F.

« Les personnes les plus vulnérables se situent aux deux extrémités du spectre d’âge », a déclaré le professeur W. Larry Kenney de la Penn State University au Times-Picayune / The New Orleans Advocate.

« Ainsi, les nourrissons, parce qu’ils sont vraiment à la merci de leurs parents pour les garder au frais et les garder bien hydratés, sont vulnérables aux températures extrêmes », a déclaré Kenney. « Et puis les personnes de plus de 65 ans sont vulnérables. Beaucoup de personnes âgées n’ont pas accès à des lieux climatisés. Et à mesure que nous vieillissons, notre corps est moins capable de tolérer ces conditions de chaleur et d’humidité élevées.

Les Centers for Disease Control and Prevention signalent seulement 600 à 700 décès par la chaleur par an aux États-Unis, mais les experts disent que le méli-mélo des façons dont plus de 3 000 comtés calculent les décès par la chaleur signifie que nous ne savons pas vraiment combien de personnes meurent aux États-Unis chacun année.

Cette histoire corrige le nom du média en The Times-Picayune / The New Orleans Advocate.

Les rédacteurs de l’Associated Press Steve Karnowski à Minneapolis et Corey Williams à Detroit ont contribué à ce rapport.

Ken Miller, l’Associated Press