Prévisions de suivi des tempêtes : un week-end sec et venteux avec des températures en hausse | Météo

CE QUE NOUS SUIVONS :

La sortie de la dépression et l’entrée de l’anticyclone introduiront des rafales de vent dans la région. Des vents frais (périodiques) souffleront du nord tandis que des vents soufflant de l’est (descendant de la Sierra) favoriseront l’assèchement et le réchauffement au cours du week-end et jusqu’au début de la semaine prochaine.

PLANIFIER VOS PROCHAINES 24 HEURES :

Chaud, sec et ensoleillé

PRÉVISIONS ÉTENDUES :

L’anticyclone continuera de se développer et de se renforcer sur la côte ouest (des États-Unis) et les températures se réchaufferont à près de 100 degrés au début de la semaine de travail. L’anticyclone sera au-dessus de nos têtes lundi, tandis que les tempêtes seront au sud et au sud-est. L’interaction entre les systèmes maintiendra la zone venteuse avec des rafales de vent de 15 à 25 mph venant du nord. Au fur et à mesure que les tempêtes se déplaceront plus à l’est, cela déplacera les vents hors de la Sierra (est) avec des rafales de vent (vents descendants en provenance de la Sierra) et des rafales venant de l’est de 20 à 30 mph. Les conditions météorologiques propices aux incendies seront une préoccupation en début de semaine avec ces vents forts combinés à des niveaux d’humidité relative entre 13 et 19 pour cent (faible). Les tempêtes qui se développent dans le Pacifique (à l’ouest) appliqueront une certaine pression sur l’anticyclone et provoqueront un certain affaiblissement. Cet affaiblissement permettra des températures plus fraîches d’ici le milieu (à la fin) de la semaine, mais cela pourrait ne pas suffire à faire baisser les températures en dessous de la moyenne.

PRÉVISIONS DU SUIVI DES TEMPÊTES D’ACTION NEWS NOW :

CE SOIR:

Clair et doux

Faible : 62

Vent : NO 5 MPH devenant calme dans la soirée

DEMAIN:

Ensoleillé et chaud

Haut : 91

Vent : Calme au début devenant O 5 MPH

SAMEDI NUIT:

Clair et doux

Faible : 63

Vent : O 5 MPH devenant calme plus tard dans la soirée

DIMANCHE:

Ensoleillé et chaud

Faible : 63

Haut : 94

Vent : O 5-10 MPH

LUNDI:

Généralement ensoleillé et chaud

Faible : 66

Haut : 97

Vent : NO 5-10 MPH

MARDI:

Ensoleillé et chaud

Faible : 68

Haut : 96

Vent : S 5-10 MPH

MERCREDI:

Ensoleillé et chaud

Faible : 66

Haut : 94

Vent : S 5-10

JEUDI:

Ensoleillé et chaud

Faible : 64

Haut : 93

Vent : S 5-10 MPH

VENDREDI:

Ensoleillé et chaud

Faible : 63

Haut : 92

Vent : SO 5-10

SAMEDI:

Ensoleillé et chaud

Faible : 64

Haut : 89

Vent : SO 5-10