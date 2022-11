Prévisions de perte de revenus pour les bénéfices de Nio au troisième trimestre 2022

Des employés se tiennent à côté d’une berline ET7 chez un concessionnaire NIO Inc. à Shanghai, en Chine, le mercredi 8 juin 2022.

Le constructeur chinois de véhicules électriques Nio a annoncé jeudi une perte de 577,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, bien plus importante qu’il y a un an, malgré de solides revenus suite à une augmentation de 29% des ventes de véhicules.

Voici les chiffres clés de Nio’s rapport sur les résultats du troisième trimestre.

Revenu: 1,83 milliard de dollars, en hausse de 32,6 % par rapport au troisième trimestre de 2021.

1,83 milliard de dollars, en hausse de 32,6 % par rapport au troisième trimestre de 2021. Perte ajustée par action : 30 cents, contre 6 cents par action il y a un an.

30 cents, contre 6 cents par action il y a un an. Trésorerie à la fin du trimestre : 7,2 milliards de dollars, contre 8,1 milliards de dollars au 30 juin.

Les actions de la société ont augmenté de 1,6% dans les échanges avant commercialisation jeudi.

Nio a déclaré le 1er octobre qu’il livré 31 607 véhicules au troisième trimestre, en hausse de 29 % par rapport au troisième trimestre 2021 et un record pour l’entreprise.

La marge brute de Nio était de 13,3 %, légèrement améliorée par rapport à la marge de 13 % qu’elle avait déclarée au deuxième trimestre, mais en baisse par rapport à 20,3 % il y a un an. Nio a déclaré que la baisse de la marge d’une année sur l’autre était due à la baisse des ventes de crédits réglementaires, à la hausse des coûts qui ont réduit les marges de ses véhicules et à la hausse des dépenses sur ses réseaux de recharge et de service.

Le PDG William Bin Li a déclaré dans un communiqué que la société avait constaté un vif intérêt pour sa nouvelle berline ET5, qui, selon lui, “soutiendra une accélération substantielle de la croissance globale de nos revenus au quatrième trimestre 2022”. L’ET5, la deuxième berline de la société, a commencé à être expédiée en septembre.

Avec l’ET5 désormais disponible, Nio s’efforce d’augmenter la production et de raccourcir les temps d’attente des clients, a déclaré Li. Nio a déclaré que les investisseurs devraient s’attendre à ce qu’il livre 43 000 et 48 000 véhicules au quatrième trimestre, générant des revenus totaux compris entre 17 368 millions de RMB (2,4 milliards de dollars) et 19 225 millions de RMB (2,7 milliards de dollars).