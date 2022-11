Prévisions de Noël révélées: Met Office prédit du gel et du brouillard pour la veille de Noël et le lendemain de Noël dans des perspectives festives

Le Met Office a révélé les prévisions pour la période des fêtes – et les Britanniques devraient se préparer aux conditions glaciales.

Bien que ce ne soit pas un Noël blanc, on peut s’attendre à ce que les températures chutent dans un mois.

Un début glacial du week-end dernier sur Blackmore Vale offre un aperçu de ce à quoi les Britanniques doivent s’attendre pour la période des fêtes 1 crédit

Le Met Office a prévu “un risque de gel et de brouillard pendant la nuit” alors que nous nous dirigeons vers Noël Crédit : Alamy

Le temps humide et sauvage de ces derniers temps qui a vu des voitures submergées dans l’East Sussex devrait s’éclaircir 1 crédit

Dans les prévisions à long terme du Met Office, les météorologues prédisent des conditions plus stables que celles que nous avons vues ces derniers temps.

Les prévisionnistes s’attendent également à ce que les températures soient pour la plupart “moyennes” pour la période des fêtes – la moyenne de décembre dernier atteignant 5,3°C.

Mais Noël pourrait également être marqué par des conditions plus hivernales, même si les Britanniques ne devraient pas prédire un Noël blanc.

Alors qu’un temps frais et sec est généralement attendu, des “conditions plus froides” pourraient voir les familles se réveiller la veille de Noël avec une épaisse plaque de gel.

La prévision se lit comme suit : “La confiance reste faible pour cette période.

“Les conditions devraient être plus stables que ces derniers temps, avec la possibilité que les hautes pressions soient situées à proximité du Royaume-Uni, du moins dans un premier temps.

“Avec le temps, cependant, nous pourrions voir un retour aux systèmes frontaux venant de l’ouest, avec des intermèdes plus secs entre les deux.

“Alors que les températures peuvent être proches de la normale dans l’ensemble, des conditions plus froides sont parfois possibles, avec un risque de gel et de brouillard pendant la nuit plus élevé que la normale.”

Les conditions plus calmes seront une pause bienvenue par rapport au temps humide et sauvage de la semaine dernière, qui a vu des alertes aux inondations et des avertissements météorologiques introduits dans tout le pays.

Des pluies torrentielles ont vu un avertissement d’alerte météo jaune institué dans le Sussex au cours du week-end.

Le chaos des voyages et les inondations ont frappé le sud, tandis que les voitures ont été partiellement submergées dimanche dans le centre de Londres en raison des niveaux d’eau élevés sur la Tamise.

Le Met Office a émis plusieurs avertissements météorologiques qui ont duré tout le week-end, alors que des rafales allant jusqu’à 55 mp ont frappé le pays.