Prévisions de neige et de températures froides alors que l’air arctique se déplace vers l’est

Les villes du Nord-Est et du Midwest se préparent à une nouvelle vague de temps froid et de déplacements glissants, l’air arctique étant attendu vers l’est vendredi et samedi, accompagné de quelques chutes de neige.

Quelques centimètres de neige tomberont dans certaines parties du Midwest, des États du Mid-Atlantic et du Nord-Est. Les totaux de neige devraient rester doux, avec deux à quatre pouces dans la plupart des endroits et quelques poches d’environ un demi-pied dans les régions montagneuses des Appalaches centrales.

Les autorités ont averti les navetteurs que la neige et la chute des températures pourraient rendre les routes dangereuses d’ici vendredi soir. À Columbus, Ohio, les équipes jeudi soir routes principales dégagées en prévision de la neigeet les cours de l’école ont été annulés. crême Philadelphia a déclaré une urgence neige vendrediet écoles, bibliothèques et centres de santé étaient fermés. Les passagers doivent prévoir du temps supplémentaire pour voler en cas de retard, l’aéroport de la ville a déclaré vendredi.

Des conditions glissantes, notamment en soirée, étaient également attendues à New York, qui a mis fin cette semaine à une sécheresse de neige et verra à nouveau plus d’un pouce au sol.