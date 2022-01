Prévisions de neige au Royaume-Uni – Des trucs blancs tomberont en Grande-Bretagne CE WEEK-END alors que la tempête arctique « s’approfondit rapidement » se profile

LA substance blanche est sur le point de recouvrir la Grande-Bretagne CE WEEK-END alors qu’une tempête arctique « s’approfondissant rapidement » menace de frapper le pays.

Les températures devraient chuter à la fin du mois lorsque le front glacial balaie le Royaume-Uni.

Les Britanniques ont été avertis de se préparer aux trucs blancs alors que l’explosion de l’Arctique frappe le Royaume-Uni Crédit : Mercure

La neige devrait tomber dimanche alors que les températures continuent de chuter à travers le pays

Le Met Office a averti les Britanniques de s’attendre à un « gel sévère » avant les chutes de neige prévues au cours des prochains jours – les prévisions suggérant qu’il pourrait arriver dimanche.

L’explosion polaire devrait apporter de la neige à travers le pays avant de se déplacer vers l’ouest, puis de frapper le nord et les Midlands lundi.

Selon WXCharts, l’explosion de l’Arctique ravagera le Royaume-Uni début février – après avoir débuté ce week-end.

Jeudi a apporté un barrage de temps humide et venteux dans tout le Royaume-Uni, préparant les gens pour le week-end froid à venir.

Le grand gel devrait s’installer vendredi matin, avant que la tempête hivernale ne fasse des ravages à travers l’Écosse au cours du week-end.

Cela pourrait apporter des vents violents de 80 mph samedi, suivis de plusieurs centimètres de neige à travers les Highlands dimanche, qui pourraient également tomber sur un terrain plus bas.

Le météorologue principal d’AccuWeather et prévisionniste européen en chef, Tyler Roys, a déclaré à l’Express : « La plus grande probabilité de neige se produira dimanche et persistera jusqu’à lundi.

« Une tempête qui s’approfondit rapidement se déplacera à travers l’Ecosse dimanche, ce qui apportera des vents en rafales, peut-être des coups de vent.

« Cette tempête apportera probablement de la neige à travers les Highlands écossais qui pourrait s’accumuler sur au moins plusieurs centimètres », a-t-il ajouté.

« Il est possible qu’une partie de la neige atteigne les vallées intérieures de l’Ecosse. »

Et il semble que février s’annonce comme un mois turbulent avec les éléments, car un mélange de temps humide et venteux avec de la neige provoque le chaos.

Le météorologue rencontré James Madden a expliqué que le froid et la neige approcheront du nord au début du mois, avec des averses hivernales atteignant potentiellement la capitale.

Les prévisions à long terme suggèrent que la neige pourrait tomber dans les régions du nord si les températures glaciales se maintiennent.

Une tempête de neige pourrait se poursuivre jusqu’au 11 février au moins, selon les prévisions, après que certaines parties du pays soient trempées par la pluie et la substance blanche.

John Hammond, météorologue en chef pour Weathertrending, a expliqué: « Il y a des signes d’un début de février plus animé – il semble parfois plus humide et plus venteux que pendant la majeure partie du mois précédent.

« Nous pourrions voir un temps plus froid commencer à faire des incursions plus nettes depuis le nord au cours des premiers jours du nouveau mois, transformant une partie de cette pluie en neige. »

Les bookmakers Ladbrokes ont suggéré que le mois prochain pourrait être le mois de février le plus froid jamais enregistré.

Les bookmakers n’en font désormais qu’un 3/1 pour le mois de février le plus froid jamais enregistré cette année, avec des températures qui devraient bientôt chuter.

Une cote de 2/1 indique que cela finit par être l’hiver le plus froid depuis le début des relevés.

Alex Apati de Ladbrokes a déclaré: « Avec un gros gel qui frappera les quatre coins du Royaume-Uni, les chances suggèrent que nous allons connaître des températures record dans les semaines à venir. »

Les conditions de gel devraient se poursuivre en février Crédit : Stephen Huntley/HVC