Prévisions de neige à New York : New York se prépare à CINQ POUCES de neige lors d’une nouvelle explosion dans l’Arctique

C’est le moment terrifiant où un automobiliste à grande vitesse a percuté un chasse-neige sur une route rurale enneigée à New York, démontrant pourquoi les autorités supplient les habitants du nord-est de rester chez eux jusqu’au passage de la tempête mortelle Indigo.

La vidéo, capturée par la caméra de tableau de bord de la charrue, montre une berline noire tentant de dépasser un camion de l’autre côté de la route, alors qu’elle tente de s’écarter, faisant un écart et s’écrasant de son côté contre la charrue.

Selon le ministère des Transports de New York, personne n’a été blessé dans l’accident, survenu jeudi dans la région de North Country, près de la frontière canadienne de l’État.

Vendredi, la tempête hivernale Indigo se déplacera dans la région tout en frappant également le Midwest et le Mid-Sud avec de la neige, des pluies verglaçantes et des températures glaciales. Le service météorologique national a émis des alertes, conseillant aux gens de retarder leurs projets de voyage jusqu’à ce que la tempête soit passée.

Parler à le New York Post, La météorologue de Fox, Nikki Nolan, a déclaré que la Big Apple pourrait être frappée par jusqu’à cinq pouces de neige, quelques jours seulement après que la ville ait mis fin à sa tristement célèbre sécheresse de neige de 700 jours.

Cette carte montre les zones qui se préparent à être touchées par la tempête Indigo ce week-end.

Une personne promène son chien dans Central Park à New York cette semaine alors que la ville se prépare à une nouvelle couche de neige cette semaine

Des accumulations de neige observées à l’extérieur du Capitole des États-Unis, la capitale nationale est dans le collimateur de Storm Indigo ce week-end.

Un chasse-neige débarrasse les rues des fortes chutes de neige le 18 janvier 2024 à Lackawanna, New York

: Des véhicules tentent de circuler dans les rues enneigées de Buffalo, New York, jeudi

Une personne traverse South Pine Street dans le centre-ville de Florence, en Alabama, jeudi, alors que la tempête Indigo continue de secouer les États-Unis.

De la neige a été signalée jeudi soir dans l’Ohio et dans certaines parties du Tennessee. Vendredi matin, des flocons étaient attendus dans le sud de la Nouvelle-Angleterre, à New York et à Washington DC, où deux pouces sont attendus.

Le système météorologique avait auparavant provoqué la fermeture des bureaux fédéraux de la capitale pour la première fois en deux ans en raison des intempéries.

Malgré les chutes de neige relativement faibles, les déplacements resteront probablement dangereux.

Philadelphie sera touchée par entre cinq et six pouces de neige, rapporte le bureau de la ville. Affilié à CBS. Dès 7h vendredi matin, la Cité de l’Amour Fraternel est sous avertissement d’urgence en matière de neige ce qui restreint les déplacements et le stationnement.

Les écoles municipales sont également fermées, tout comme les tribunaux et les bibliothèques. Des avertissements similaires sont en vigueur dans le New Jersey, où tous les bureaux du gouvernement de l’État sont fermés.

Le Maryland a signalé des niveaux de neige similaires qui devraient avoir un impact sur les déplacements matinaux vendredi. Dans l’après-midi, la température dans l’État atteindra les adolescents avant d’atteindre un chiffre à un chiffre au cours du week-end.

L’échauffement débutera en début de semaine prochaine et certaines températures devraient atteindre les années 50 en milieu de semaine.

La tempête Indigo a ravagé le nord-ouest du Pacifique plus tôt cette semaine, les accumulations de glace atteignaient un demi-pouce d’épaisseur dans l’Oregon et l’État de Washington.

Dans l’Oregon, plus de 80 000 foyers et entreprises ont perdu l’électricité à cause de la tempête.

Jeudi, la tempête a fait chuter les températures dans le Minnesota à -22.

Patrick Sahr est sorti juste après le lever du soleil pour pelleter la neige de sa voiture et de son allée après qu’au moins 18 pouces de neige fraîche soient tombés pendant la nuit – en plus des trois pieds arrivés ce week-end à Buffalo, New York, le 17 janvier 2024.

Depuis le début de ce système météorologique le 12 janvier, au moins 40 personnes ont perdu la vie, des décès ayant été signalés dans l’Oregon, le Wisconsin, le Mississippi, l’Arkansas, l’Illinois, le Kansas, le Tennessee et New York.

Une ligne électrique est tombée mercredi sur une voiture garée dans le nord-est de Portland, tuant trois personnes et blessant un bébé.

Les trois tués – deux adultes et un adolescent – ont été retrouvés morts à l’arrivée des pompiers et le bébé a été transporté à l’hôpital.

On pense que les victimes ont été électrocutées après être descendues du véhicule, indique le communiqué. La compagnie d’électricité a ensuite mis la ligne hors tension, ajoute le communiqué sans préciser quelle compagnie.

Le NWS a averti que la pluie verglaçante pourrait revenir dans certaines parties du nord-ouest de l’Oregon et du sud-ouest de Washington ce soir jusqu’à vendredi matin et que les risques les plus élevés se situent dans l’ouest de la gorge du fleuve Columbia et dans l’est de la région métropolitaine de Portland et de Vancouver.