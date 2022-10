Prévisions de l’Action de grâces à travers le Canada | Nouvelles de CTV

La météo du week-end de Thanksgiving s’annonce radicalement différente selon l’endroit où vous vivez dans le pays. Alors, pourrez-vous porter des shorts sur un champ de citrouilles, ou y aura-t-il de la neige qui tombera ?

La plupart des conditions météorologiques prévues à travers le pays ce long week-end sont typiques de cette période de l’année, a déclaré Gerald Cheng, météorologue chargé de la préparation aux alertes à Environnement et Changement climatique Canada, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

Mais il y a quelques légères variations, en particulier en Colombie-Britannique, où les températures devraient être douces, a-t-il déclaré.

Voici votre guide de la météo du week-end de l’Action de grâces, selon la province et le territoire.



COLOMBIE BRITANNIQUE

À Vancouver et dans le sud de la Colombie-Britannique dans l’ensemble, des températures chaudes et ensoleillées sont à prévoir samedi, dimanche et lundi. Les maximums quotidiens atteindront environ 20 ° C, avec un peu de brouillard brumeux le matin.

Et ces températures sont d’environ six à sept degrés au-dessus de la normale pour cette région à cette période de l’année, a déclaré Cheng.

“Habituellement, lorsque nous nous dirigeons vers l’automne, et à mesure que nous nous rapprochons de l’hiver, nous avons de gros systèmes affectant la côte de la Colombie-Britannique”, a déclaré Cheng. L’automne est généralement plus pluvieux dans la région de Vancouver, et ce type de temps devrait revenir dans la région plus tard ce mois-ci, a-t-il déclaré.

“En ce moment, il y a une haute pression qui arrête toute sorte de précipitations pour le Lower Mainland”, a-t-il déclaré.

Cependant, il existe des déclarations sur la qualité de l’air dans le Lower Mainland en raison des incendies, a déclaré Cheng.

La Colombie-Britannique a actuellement des avis pour East Kootenay (sud), Fraser Canyon (sud), North Peace River, Similkameen et l’est de la vallée du Fraser.

Les prévisions pour le nord de la Colombie-Britannique incluent toujours des températures plus chaudes avec des maximums de 18 degrés samedi et dimanche dans des régions comme Fort Nelson. Cependant, lundi, cette région a 60% de chances de pluie, selon Environnement Canada.

Au Yukon, la capitale de Whitehorse atteindra des sommets de 16 ° C samedi avec un mélange de soleil et de nuages, et de la pluie dimanche avec des températures chutant légèrement à 14 ° C.

LES PRAIRIES

Comme Vancouver, Calgary connaît un temps ensoleillé et chaud pour le week-end avec des maximums de 20 à 22 ° C, avec un mélange de soleil et de nuages, jusqu’à lundi. Le «spot to be» pour le soleil cette semaine sont les prairies du sud, en raison de un système à haute pression se déplaçant à travers, et il y aura des températures normales, a déclaré Cheng.

Saskatoon, Sask., Atteindra des maximums quotidiens entre 20 et 24 C entre samedi et lundi, avec un mélange de soleil et de nuages.

Les températures à Winnipeg se réchaufferont également à partir de vendredi, atteignant un maximum de 16 °C samedi et jusqu’à 19 °C lundi avant de se refroidir à nouveau en milieu de semaine. Du soleil et des nuages ​​sont également attendus.

La haute pression est excellente lorsqu’il n’y a pas de qualités d’air[sentence reads a bit awkwardly]si loin dans le nord des Prairies et les Territoires du Nord-Ouest, ces régions connaissent des incendies qui pourraient créer des conditions de fumée qui pourraient avoir un impact sur le week-end, a déclaré Cheng.



ONTARIO ET QUÉBEC

À Toronto, il y a un léger risque d’averses au cours du week-end, mais dans l’ensemble, la région connaîtra des températures normales et un mélange de soleil et de nuages.

“Notre maximum saisonnier est d’environ 15 degrés, donc si vous regardez les prévisions de ce week-end, nous ne nous en écartons pas trop”, a déclaré Cheng. Le jour le plus froid sera le vendredi, le week-end se réchauffant légèrement pour des maximums quotidiens entre 12 et 15 C entre samedi et lundi.

“C’est une journée d’automne très typique”, a déclaré Cheng, faisant référence aux températures du week-end.

À Ottawa, samedi, on s’attend à un maximum de 12 °C avec une alternance de soleil et de nuages. Dimanche et lundi auront des températures similaires, mais la pluie est attendue dimanche.

Cependant, ce sera une autre histoire dans le nord de l’Ontario et du Québec, car un front froid se déplacera au cours de la fin de semaine. Des conditions météorologiques à un chiffre dans certaines régions sont attendues.

À Timmins, en Ontario. le samedi, il y a 50 % de chances de pluie avec un maximum quotidien de 7 °C. Le temps se réchauffera légèrement d’ici lundi avec du soleil et un maximum de 11 °C.

La météo de Montréal pour le week-end sera similaire à celle de Toronto, avec un maximum de 10 °C samedi et un mélange de soleil et de nuages.



ATLANTIQUE

Les provinces de l’Atlantique s’attendent à un Thanksgiving plus sombre, car beaucoup sont encore sous le choc et sans électricité deux semaines après que la tempête post-tropicale Fiona a ravagé la région.

À Halifax, en Nouvelle-Écosse, samedi, on prévoit qu’il atteindra un maximum de 17 °C, avec 30 % de probabilité de pluie, selon Environnement Canada. La pluie devrait se dissiper d’ici dimanche et laisser place au soleil, avec un maximum de 14°C. Des températures similaires sont attendues lundi.

Charlottetown, Î.-P.-É., verra probablement de la pluie samedi, avec un maximum de 14 °C. D’ici dimanche, le temps sera plus ensoleillé, mais les températures chuteront légèrement jusqu’à un maximum de 13 °C et chuteront à 11 °C lundi.

Selon Environnement Canada, de la neige est prévue pour Labrador City, T.-N.-L. Dimanche et lundi ont également 40% de chances d’averses.

La neige dans ces régions du pays n’est pas inhabituelle pour octobre et est attendue, a déclaré Cheng.