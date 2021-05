Prévisions de la saison des ouragans 2021: la NOAA s’attend à une saison supérieure à la moyenne

Dans l’ensemble, l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère a déclaré que 13 à 20 tempêtes nommées se développeraient.

Le gouvernement fédéral s’attend à une autre saison cyclonique active dans l’Atlantique en 2021, avec la formation de six à dix ouragans, ont annoncé jeudi les prévisionnistes.

Une saison moyenne engendre généralement sept ouragans et culmine en août et septembre. Si les prévisions se vérifient, ce sera une sixième année consécutive record d'activité supérieure à la normale.

Dans l’ensemble, l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère a déclaré que 13 à 20 tempêtes nommées se développeraient. Ce nombre comprend les tempêtes tropicales, qui contiennent des vitesses de vent de 39 mi / h ou plus. Les tempêtes deviennent des ouragans lorsque les vents atteignent 74 mi / h.

Parmi les ouragans prévus, trois à cinq pourraient être des vents majeurs, avec des vitesses de vent de 111 mi / h ou plus.

«Les températures de surface de la mer prévues plus chaudes que la moyenne dans l’océan Atlantique tropical et la mer des Caraïbes, la faiblesse des alizés tropicaux de l’Atlantique et une mousson accrue en Afrique de l’Ouest seront probablement des facteurs dans l’activité globale de cette année», a déclaré Matthew Rosencrans, principal prévisionniste saisonnier des ouragans. au Centre de prévision climatique de la NOAA.

Les conditions d’oscillation australe d’El Niño (ENSO) sont dans la phase neutre, et La Niña pourrait revenir plus tard dans la saison des ouragans. « ENSO-neutre et La Niña soutiennent les conditions associées à l’ère de haute activité en cours », a déclaré Rosencrans.

El Niño, un réchauffement naturel de l’eau de l’océan dans l’océan Pacifique tropical, a tendance à supprimer l’activité des ouragans de l’Atlantique. C’est en face, La Niña, un refroidissement de cette même eau, augmente généralement le nombre d’ouragans dans l’Atlantique.

Les prévisions incluent des tempêtes qui se produisent dans l’océan Atlantique, la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique.

L’année dernière, la NOAA a prédit entre 13 et 19 tempêtes tropicales nommées, dont six à 10 seraient des ouragans. En tout, un record de 30 tempêtes nommées se sont formées, dont 14 ouragans, dont sept étaient des ouragans majeurs.

Les prévisions de la NOAA font suite à plusieurs ce printemps qui ont également appelé à une saison des ouragans plus active.

Le mois dernier, les météorologues de la Colorado State University ont prédit la formation de 17 tempêtes tropicales, dont huit deviendront des ouragans. Dans les années 1980, le météorologue de l’Université d’État du Colorado, William Gray, a été le premier scientifique à faire des prévisions saisonnières d’ouragan.

The Weather Channel et AccuWeather ont également prédit une saison des ouragans plus chargée que d’habitude.

Les prévisionnistes ont publié leurs prévisions pour le bassin du Pacifique oriental, où 12 à 18 tempêtes nommées sont attendues. Une saison cyclonique moyenne dans l’est du Pacifique produit 15 tempêtes nommées.

Les tempêtes et les ouragans du Pacifique Est restent principalement en mer et affectent rarement le continent américain, bien que certaines tempêtes aient frappé la côte ouest du Mexique. L’humidité résiduelle des tempêtes peut déverser de fortes pluies sur le sud-ouest des États-Unis, entraînant des inondations.

