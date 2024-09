Prévisions de conduite matinale pour le lundi 23 septembre

Le premier jour de l’automne a apporté des températures plus fraîches et une pluie bienvenue à Michiana dimanche. Nous avons reçu environ un pouce de pluie bien nécessaire à l’aéroport de South Bend, avec des quantités plus importantes dans de nombreux endroits, ce qui a mis un peu de frein à notre sécheresse modérée actuelle. De plus, la température maximale de dimanche de 71 degrés a été la plus fraîche depuis 14 jours !

Lundi matin, le temps sera nuageux et humide en raison de la pluie du week-end. Un peu de brouillard léger sera également visible. Le ciel deviendra partiellement ensoleillé au cours de la journée d’aujourd’hui. Les températures fraîches continueront lundi et mardi, avec des maximales autour de 20 degrés et une bonne probabilité de pluie supplémentaire mardi. Les prévisions pour mardi commencent avec de la pluie le matin et nous voyons encore des chances dans la soirée. Quelques orages sont également possibles.

Une tendance au réchauffement lent est attendue de mercredi à dimanche, avec des températures maximales de 21 à 27 degrés. Après mardi, les prévisions prévoient seulement de faibles risques de pluie jusqu’au week-end prochain. Compte tenu du déficit pluviométrique actuel de 13 à 15 cm, notre avenir reste plutôt « sec » !