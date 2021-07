Prévisions de chaleur pour le week-end dans l’Ouest ; Le record de Las Vegas pourrait être battu

Des températures record de tous les temps pourraient être enregistrées dans des villes comme Las Vegas et Sacramento.

Plus de 32 millions de personnes dans l’Ouest vivent là où un avertissement de chaleur excessive ou un avis de chaleur est en vigueur.

Juin 2021 a été le mois de juin le plus chaud en 127 ans de tenue de records et a dépassé le record établi en juin 2016.

Une autre vague de chaleur torride et brutale devrait brûler une grande partie de l’ouest des États-Unis ce week-end, selon les météorologues.

Des températures record de tous les temps pourraient être enregistrées dans des villes telles que Las Vegas et Sacramento, tandis que le point chaud notoire de Death Valley devrait voir des sommets approchant les 130 degrés, à quelques degrés seulement de la température la plus chaude jamais mesurée sur Terre.

Le sommet historique de Las Vegas est de 117 degrés et celui de Sacramento est de 115 degrés.

La chaleur sauvage survient alors que les États-Unis sont déjà sous le choc de leur mois de juin le plus chaud jamais enregistré, selon un rapport publié vendredi par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Les températures exceptionnelles prévues ce week-end sont liées à un « dôme de chaleur », ou une crête de haute pression, s’établissant sur la région des Four Corners du sud-ouest des États-Unis, a déclaré le Capital Weather Gang.

Les dômes de chaleur se sont produits plus fréquemment à mesure que les températures mondiales ont augmenté au fil des ans.

« La chaleur extrême augmentera considérablement le potentiel de maladies liées à la chaleur », a averti le service météorologique. « La confiance est très élevée pour qu’une vague de chaleur dangereuse persiste jusqu’à lundi et peut-être jusqu’à mardi », a déclaré le service météorologique.

Et en ce qui concerne l’influence du changement climatique d’origine humaine, chaque vague de chaleur qui se produit aujourd’hui est rendue plus probable et plus intense par le changement climatique, selon une étude publiée cette semaine.

Cette étude a déclaré que la vague de chaleur mortelle et record de la semaine dernière dans certaines parties de l’ouest des États-Unis et du Canada aurait été « pratiquement impossible » sans l’influence du changement climatique. Il a également déclaré que le réchauffement climatique rendait les températures extrêmes au moins 150 fois plus susceptibles de se produire.

